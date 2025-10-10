بوتين يعلن تطوير أسلحة استراتيجية جديدة

- تطوير الأسلحة الروسية: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تطوير روسيا لنماذج جديدة من الأسلحة، مؤكداً أن انتهاء معاهدة "ستارت-3" لن يشكل كارثة، حيث تمتلك روسيا أحدث أنواع الأسلحة وتواصل تطويرها. - القمة الروسية العربية: تم تأجيل القمة الروسية العربية المخطط لها في موسكو، حيث أشار بوتين إلى دعم موسكو لمبادرة الرئيس الأميركي ترامب لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، خاصة في قطاع غزة. - دعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل: أكد معاون الرئيس الروسي دعم روسيا لترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام، رغم أن الجائزة ذهبت لزعيمة الحركة الديمقراطية في فنزويلا.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تطور نماذج جديدة من الأسلحة وستعلنها قريباً، مشيراً إلى أن موسكو لا تتخوف من انتهاء سريان مفعول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) في فبراير/ شباط المقبل. وفي معرض إجابته عن سؤال حول ما إذا كانت روسيا تتلقى إشارات من الولايات المتحدة "عبر قنوات مغلقة" بشأن مصير المعاهدة، قال بوتين في مؤتمر صحافي في ختام زيارته إلى العاصمة الطاجيكية دوشنبه: "لنا اتصالات عبر قنوات وزارتي الخارجية الروسية والأميركية. هل تكفي عدة أشهر للتمديد؟ تكفي إذا كانت هناك إرادة حسنة".

واعتبر بوتين أن تخلي الولايات المتحدة عن المعاهدة لن يشكل كارثة على روسيا، مضيفاً: "هذه ليست كارثة، لدينا مجال نمضي فيه، ولدينا أحدث أنواع من الأسلحة نطورها". وتابع قائلاً: "أعتقد أنه سيتسنى قريباً إشهار الأسلحة الجديدة التي قد أعلنا يوماً تطويرها". وبخصوص الحرب على أوكرانيا، قال إن روسيا ستعزز دفاعاتها الجوية إذا وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تزويد كييف بصواريخ توماهوك.

بوتين يكشف عن سبب تأجيل القمة الروسية العربية

وعلق بوتين على تأجيل القمة الروسية العربية التي كان من المخطط عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في موسكو. وقال إن الرئيس الأميركي "يجتهد ويعمل على هذه القضايا المتعلقة بتحقيق السلام وتسوية الأوضاع الدولية الصعبة، وخير مثال على ذلك الوضع في الشرق الأوسط. إذا تسنى إيصال الأمور حتى نهايتها، وهو ما سعى إليه وتحدث عنه وحاول أن يفعله ترامب، فهذا حدث تاريخي". ولفت إلى أن موسكو تدعم مبادرة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف أن مشاركة روسيا في عملية السلام ربما تكون مطلوبة بالنظر إلى علاقة الثقة التي تجمعها بدول عربية، خاصة مع الفلسطينيين. وتابع: "إذا لاحظتم، فإنني تحدثت أمس مع رئيس الوزراء العراقي بصفته رئيساً لجامعة الدول العربية، وهذه كانت مبادرتي. قمت بذلك، لأنني لا أريد أن أعرقل العملية التي تجري، كما نأمل، بمبادرة من ترامب وبمشاركته المباشرة".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد معاون الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، لقناة "يوناشيف لايف" على "تليغرام"، أن روسيا تدعم في الوقت الحالي ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام، ولكنها ذهبت في نهاية المطاف إلى زعيمة الحركة الديمقراطية في فنزويلا ماريا كورينا ماتشادو. وكان الكرملين قد أعلن مساء اليوم الخميس، أن بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تناول القمة الروسية العربية، وأسفر عن الاتفاق على تأجيلها على خلفية تطبيق خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.