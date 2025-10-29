بوتين يعلن إجراء اختبار طوربيد بوسيدون النووي تحت المائي

- اختبار بوسيدون النووي: أعلن بوتين عن اختبار طوربيد بوسيدون النووي تحت الماء، الذي يتميز بسرعات وأعماق غير مسبوقة، مما يجعله غير قابل للاعتراض. - تطورات عسكرية روسية: يأتي هذا الإعلان بعد استكمال اختبار صاروخ بوريفيستنيك المجنح، الذي قطع 14 ألف كيلومتر في 15 ساعة، مما أثار قلق الغرب رغم التزام روسيا بالاتفاقيات الدولية. - استعراض القوة النووية: في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية، أشرف بوتين على تدريبات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية، مما يعكس استعراضاً للقوة العسكرية.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن روسيا أجرت اختباراً لطوربيد بوسيدون النووي تحت المائي القادر على حمل ذخيرة نووية وذي قوة تفوق قوة صاروخ سارمت العابر للقارات الذي تعمل روسيا على تطويره منذ سنوات عدة.

وأوضح بوتين في أثناء زيارته مشفى عسكرياً في موسكو أن اختبارات طوربيد بوسيدون الذي يعمل بالدفع النووي، أجريت من على متن غواصة أمس الثلاثاء، وقال: "هذه المسيرة (تحت المائية) لا وعلى الأرجح لن يكون لها قريباً مثيل في العالم من جهة سرعات السير وأعماقه، ولا توجد وسائل لاعتراضها".

ويعود تاريخ "بوسيدون" إلى عام 2018، حين استعرض بوتين منظومة أطلقت عليها فيما بعد هذه التسمية، موضحاً أن هذه المركبات تحت المائية المسيَّرة ستكون قادرة على التحرك على عمق كبير بسرعة تفوق سرعة الغواصات والطوربيدات الحديثة والسفن بأضعاف.

ويأتي إعلان اختبار بوسيدون بعد أيام على إبلاغ بوتين باستكمال اختبارات صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح ذي الدفع النووي والمدى غير المحدود والذي حلّق لنحو 15 ساعة، قطع خلالها 14 ألف كيلومتر، وفق البيانات الرسمية الروسية. ورغم أن اختبار "بوريفيستنيك" أثار حفيظة الغرب، إلا أن روسيا اعتبرت أنه أجري مع مراعاة الالتزامات الدولية الروسية.

وبموازاة تعثر جهود التسوية الأوكرانية وتأجيل القمة الروسية الأميركية في بودابست، عملت روسيا في الأيام الأخيرة جاهدة على استعراض عضلاتها العسكرية والنووية، إذ أشرف بوتين في الأسبوع الماضي، على تدريبات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية بمشاركة عناصرها البرية والبحرية والجوية، المعروفة مجتمعة باسم الثالوث النووي.