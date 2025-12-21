بوتين يعرب عن استعداده لإجراء محادثات مع ماكرون بشأن أوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله في تصريحات نُشرت اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إذا كانت هناك إرادة سياسية متبادلة. وقال بيسكوف "إذا كانت هناك إرادة سياسية متبادلة، فلا يمكن النظر إلى الأمر إلا على نحو إيجابي".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أيضاً الجمعة إلى أن بوتين مستعد للحوار مع نظيره الفرنسي "شرط أن تجرى الاتصالات في إطار من اللباقة والاحترام". وقال: "لن أعلق على تصريحات ماكرون حول ضرورة الحوار مع موسكو، ويمكن العودة إلى ما كان يقوله في الشهرين الماضيين، حين اتهم روسيا والرئيس بوتين شخصياً بأنهما الجانيان الوحيدان في الأزمة الأوكرانية". وأضاف: "إذا كان ماكرون مستعداً للحوار، فقد أكد رئيسنا مراراً أنه منفتح دائماً على الاتصالات، شريطة أن يتسم الطرف المقابل باللباقة وبحد أدنى من آداب السلوك".

واعتبر الرئيس الفرنسي الجمعة، بعد إعلان تقديم الاتحاد الأوروبي دعماً بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، بأنه "سيصبح مجدداً من المفيد" له وللأوروبيين الانخراط في حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال "في الأسابيع المقبلة، علينا إيجاد السبل والوسائل للأوروبيين، ضمن الإطار المناسب، للانخراط مجدداً في حوار كامل وشفاف مع روسيا".

وأكد بوتين الجمعة أن قواته في أوكرانيا تتقدّم على طول الجبهة، مشيداً بالمكاسب التي حققها الجيش الروسي مؤخراً. وقال، خلال مؤتمره الصحافي السنوي بمناسبة نهاية العام، إن القوات الروسية "سيطرت بشكل كامل على زمام المبادرة الاستراتيجية وتتقدم على طول خط التماس بأكمله" وستحرز المزيد من المكاسب بحلول نهاية العام.

وبشأن المفاوضات، قال بوتين إن موسكو لا تعتقد أن ⁠أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثات سلام، مؤكداً أن كييف ترفض إنهاء الأزمة بالوسائل السلمية، وتبدو غير مستعدة لمناقشة مسألة الأراضي. وأضاف ⁠أن ‍روسيا "مستعدة وراغبة" في إنهاء النزاع في ​أوكرانيا سلمياً، استناداً إلى المبادئ التي ‌قال إنه حددها ⁠في ‌وزارة الخارجية في عام 2024.

وأكّد الرئيس الروسي أن الكرة في ملعب أوكرانيا والغرب في المفاوضات، مشيراً إلى أن موسكو قبلت بتسوية في هذا السياق. وصرّح بوتين أن "الكرة هي بالكامل في ملعب خصومنا الغربيين، قادة النظام في كييف والجهات الأوروبية الراعية لهم في المقام الأول"، معرباً عن الاستعداد "للتفاوض وإنهاء النزاع بسبل سلمية". وتابع: "اتفقنا مع الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب في أنكوريج ووافقنا بالعموم على مقترحاته"، نافياً الأحاديث عن رفض روسيا مقترحات الأخير في ألاسكا. وأضاف: "آمل أن نعيش في العام المقبل في ظروف السلام وحل جميع المشكلات من خلال الحوار ونرغب في إزالة جذور الأزمة والعيش من دون صراعات".

(رويترز، العربي الجديد)