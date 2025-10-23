بوتين يشرف على مناورات نووية استراتيجية بعد إلغاء ترامب قمة المجر

أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية، أمس الأربعاء، شملت تجارب إطلاق صواريخ باليستية، بعد ساعات من إلغاء قمته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المجر. وقال الكرملين إن المناورات، التي شاركت فيها جميع مكونات "ثالوث روسيا النووي"، تضمنت إطلاق صاروخ عابر للقارات من طراز "يارس" من موقع بليستسك، شمال غربي البلاد، إضافة إلى إطلاق صاروخ باليستي آخر من طراز "سينيڤا" من غواصة في بحر بارنتس. كما شاركت قاذفات استراتيجية من طراز "تو–95" في إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى.

وأوضحت الرئاسة الروسية، في بيان، أن التمرين يهدف إلى اختبار جاهزية هياكل القيادة العسكرية. وقدّم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، الجنرال فاليري غيراسيموف، تقريراً إلى بوتين عبر اتصال مرئي أكد فيه أن الهدف من التدريبات هو "محاكاة الإجراءات الخاصة بتفويض استخدام الأسلحة النووية". وظهر بوتين جالساً بمفرده إلى طاولة مستديرة بيضاء، أمام شاشات كبيرة عرضت صور غيراسيموف ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وهما المسؤولان اللذان سيشاركان في أي قرار باستخدام الأسلحة النووية في حال نشوب نزاع.

ورغم تأكيد بوتين أن المناورات كانت مقررة مسبقاً، إلا أنها جاءت بعد ساعات من تصريح للرئيس الأميركي، أمس الأربعاء، قال فيها إنه ألغى القمة مع بوتين لأنه لا يشعر بأنها مناسبة، وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض لدى استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "ألغينا الاجتماع مع الرئيس بوتين، لم أشعر بأنه مناسب". وأضاف "لم أشعر بأننا سنصل إلى الهدف المنشود. لذلك ألغيته، لكننا سنفعل ذلك في المستقبل". وعبر ترامب عن إحباطه من تعثر المفاوضات، وقال: "بصراحة، كل ما يمكنني قوله هو أنه في كل مرة أتحدث فيها مع فلاديمير، أجري محادثات جيدة، ثم لا تسفر عن أي نتيجة".

وجاء إلغاء القمة في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض عن عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الروسية في إطار جهود أوسع للضغط على موسكو بسبب عملياتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا. وعبر ترامب عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات مؤقتة. وذكر ترامب أنّ الرئيس الصيني الذي سيلتقيه الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية يمكن أن يكون له "تأثير كبير" على بوتين للتوصّل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)