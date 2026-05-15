بوتين يزور الصين قريباً ويأمل مناقشة نتائج زيارة ترامب

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمل في مناقشة زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين مع الرئيس شي جين بينغ خلال زيارة الرئيس الروسي إلى هناك، وأوضح بيسكوف للصحافيين أنّ تفاصيل زيارة بوتين إلى الصين جرى الاتفاق عليها، مشيراً إلى أنها ستجري "قريباً جداً" وسيعلن موعدها في وقت لاحق.

وأضاف بيسكوف أنّ بوتين وشي سيركزان على العلاقات الثنائية في ضوء قوة التبادل التجاري بين البلدين إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الدولية. واختتمت اليوم الجمعة زيارة ترامب إلى الصين، إذ التقى مجدداً بنظيره الصيني، وهذه المرة على مائدة الشاي وغداء عمل ظهر اليوم بالتوقيت المحلي. وناقش الزعيمان ملفات ثنائية ودولية مهمة، وقد أطّر شي المحادثات خلال هذين اليومَين حول مفهوم "الاستقرار الاستراتيجي البنّاء"، وهي عبارة استخدمها خلال الجلسة الرسمية الأولى، أمس الخميس، للإشارة إلى وجود توافق في الآراء مع ترامب.

وأثناء انعقاد محادثاتهما في "قاعة الشعب الكبرى" وسط بكين، اتفق الزعيمان على جعل الاستقرار هدفاً محورياً لعلاقاتهما على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وما بعدها أيضاً، وذلك بحسب وسائل الإعلام الرسمية، كما وجّه ترامب دعوة إلى الرئيس شي والسيدة الأولى بنغ لي يوان لزيارة البيت الأبيض في 24 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفي تصريح سابق، أكد بيسكوف أنّ زيارة بوتين المرتقبة إلى الصين تحظى بأهمية قصوى لدى كل من موسكو وبكين، مشيراً إلى أنها ستكون زيارة غنية من حيث المحتوى والتفاصيل، وأضاف بيسكوف أنّ هذا الحدث يحظى بأولوية عالية في العلاقات الثنائية، سواء في روسيا أو الصين، مؤكداً أنّ برنامج الزيارة سيكون مكثفاً ويعكس عمق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)