بوتين يرفض مقترح هدنة أوكرانية للهجمات بعيدة المدى

- أكد بوتين أن أوكرانيا اقترحت وقفاً متبادلاً للهجمات بعيدة المدى، لكن روسيا تعتبر ذلك محاولة لصرف الانتباه عن أهدافها في السيطرة على مناطق دونباس وزابوريجيا وخيرسون. - شدد بوتين على أن الهجمات الأوكرانية لم تؤثر في تقدم القوات الروسية، مشيراً إلى الحاجة لتعزيز الدفاع الجوي وزيادة إنتاج أنظمته لمواجهة هجمات الطائرات المسيّرة. - أقر بوتين بوجود نقص في الوقود نتيجة الضربات الأوكرانية، لكنه أكد أن الوضع ليس حرجاً، مشيراً إلى استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التطورات الإقليمية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأحد، إن أوكرانيا اقترحت وقفاً متبادلاً للهجمات بعيدة المدى، لكن موسكو ترى في ذلك محاولة لصرف الانتباه عن هدفها المتمثل في السيطرة الكاملة على المناطق التي تعتبرها أهدافاً رئيسية في حملتها العسكرية. وأضاف أن روسيا لا تنوي "إنقاذ نظام كييف"، معتبراً أن الهجمات الأوكرانية تهدف إلى صرف انتباه القوات الروسية عن "التحرير الكامل" لمناطق دونباس وزابوريجيا وخيرسون.

وأكد بوتين أن الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية لم تؤثر في تقدم القوات الروسية على الجبهات، مشيراً إلى أن بلاده بحاجة إلى تعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي وزيادة إنتاج أنظمته للتصدي لهجمات الطائرات المسيّرة على المنشآت النفطية.

وأقر الرئيس الروسي بوجود "نقص ما" في الوقود نتيجة الضربات الأوكرانية على منشآت الطاقة، لكنه شدد على أن هذا النقص "ليس حرجاً"، مؤكداً أن موسكو تتعامل مع تداعياته. وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، قال بوتين إنه يتوقع وصول فريق من المفاوضين الأميركيين إلى موسكو بمجرد توصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات ومناقشة جميع التفاصيل.

وتأتي تصريحات بوتين في وقت تتواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية للعام الخامس، وسط تصاعد الهجمات المتبادلة بعيدة المدى بالطائرات المسيّرة والصواريخ، واستمرار استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية في كلا البلدين، بالتزامن مع تعثر جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام دائم.

(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)