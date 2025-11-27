بوتين يربط وقف الحرب بانسحاب أوكرانيا من أراضٍ تطالب بها موسكو

- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو لوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا إذا انسحبت القوات الأوكرانية من الأراضي التي تطالب بها روسيا، مشيراً إلى إمكانية استخدام القوة العسكرية إذا لم يتم الانسحاب. - أكدت أوكرانيا رفضها التنازل عن أراضيها، واعتبرت ذلك "خطاً أحمر"، بينما تستعد لمفاوضات مع الولايات المتحدة لتحقيق تقدم ملموس في مقترحات السلام. - وصفت روسيا المسار الدبلوماسي الحالي مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب بأنه "جدي"، مع تأكيدها على عدم تقليص الإنفاق العسكري الروسي.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو ستوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا إذا وافقت قوات كييف على الانسحاب من الأراضي التي تطالب بها روسيا. وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في بشكيك، عاصمة قرغيزستان: "إذا غادرت القوات الأوكرانية الأراضي المحتلة، سنوقف القتال. إذا لم تغادر، سنطردها بالقوة العسكرية". ولم يحدد بوتين ما إذا كان يشير فقط إلى إقليمي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، اللذين يعتبران أولوية للكرملين، أم أيضاً إلى منطقتي خيرسون وزابوريجيا في الجنوب.

وكانت روسيا قد أعلنت في سبتمبر/أيلول 2022 ضمّ هذه المناطق الأربع، بالرغم من أنها لا تسيطر عليها بالكامل. ونصّت النسخة الأولى من مقترح السلام الذي قدمته الولايات المتحدة على تنازل كييف عن دونيتسك ولوغانسك لموسكو، وهو ما اعتبره كثيرون في كييف بمثابة استسلام. وجرى تعديل المقترح لاحقاً بعد مشاورات مع أوكرانيا التي شددت على أن التخلي عن أراضٍ يمثل "خطاً أحمر". كما أكد بوتين، الخميس، أن روسيا لا تعتزم مهاجمة الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى أن موسكو أعدّت "إجراءات رد" اقتصادية محتملة في حال مصادرة الأصول الروسية المجمّدة في التكتل.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، إن فريقي التفاوض الأوكراني والأميركي سيجتمعان قريباً، مضيفاً أن كييف ستركز على خطوات محددة في مقترحات السلام لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا. وأضاف في مؤتمر صحافي: "توقعاتنا هي نتائج ملموسة. نتائج ملموسة حتى يتسنى إحراز تقدم... من المهم للغاية بالنسبة إلينا، وأثبتت أوكرانيا ذلك مراراً، التوصل إلى هدنة".

وأمس الأربعاء، وصف الكرملين المسار الدبلوماسي الحالي المتعلّق بالخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بأنه "جدي"، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي إلى موسكو الأسبوع المقبل. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لأحد المراسلين: "العملية جارية. إنه مسار جدي… وربما لا يوجد ما هو أهم من ذلك في الوقت الحالي".

وردّت روسيا، اليوم الخميس، على مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قائلة إنه لا يمكن لأي قوة خارجية الحد من الإنفاق العسكري الروسي. وأشارت كالاس، أمس الأربعاء، إلى أنه يجب تقليص الجيش الروسي والميزانية العسكرية الروسية، لكنها لم توضح كيف يمكن أن يحدث ذلك. ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، قوله إنه لا يمكن لأي قوة أن تحدّ من الميزانية العسكرية الروسية، مضيفاً أن موسكو استبعدت نشر أي قوات مما يُعرف "بتحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا.

(فرانس برس، العربي الجديد)