بوتين يحدد شرطاً وحيداً للحوار مع ماكرون

- أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشدداً على ضرورة وجود إرادة سياسية واحترام متبادل، في ظل تصريحات ماكرون التي اتهم فيها روسيا بأنها الجاني الوحيد في الأزمة الأوكرانية. - أكد ماكرون على أهمية الحوار مع روسيا بعد دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، مشيراً إلى ضرورة إيجاد سبل للحوار الشفاف في ظل تقدم القوات الروسية. - شدد بوتين على استعداد روسيا لإنهاء النزاع الأوكراني سلمياً، معتبراً أن الكرة في ملعب أوكرانيا والغرب، وسط محادثات بنّاءة في الولايات المتحدة.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

مستعد لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إذا كانت هناك إرادة سياسية متبادلة. وأضاف بيسكوف في تصريحات نشرت الأحد: "إذا كانت هناك إرادة سياسية متبادلة، فلا يمكن النظر إلى الأمر إلا على نحو إيجابي".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد أيضاً الجمعة أن بوتين مستعد للحوار مع نظيره الفرنسي "شرط أن تجرى الاتصالات في إطار من اللباقة والاحترام". وأضاف لافروف: "لن أعلق على تصريحات ماكرون حول ضرورة الحوار مع موسكو، ويمكن العودة إلى ما كان يقوله في الشهرين الماضيين، حين اتهم روسيا والرئيس بوتين شخصياً بأنهما الجانيان الوحيدان في الأزمة الأوكرانية". وأضاف: "إذا كان ماكرون مستعداً للحوار، فقد أكد رئيسنا مراراً أنه منفتح دائماً على الاتصالات، شرط أن يتسم الطرف المقابل باللباقة وبحد أدنى من آداب السلوك".

من جهته، اعتبر ماكرون، الجمعة، بعد إعلان تقديم الاتحاد الأوروبي دعماً بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، أنه "سيصبح مجدداً من المفيد" له وللأوروبيين الانخراط في حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال: "في الأسابيع المقبلة، علينا إيجاد السبل والوسائل للأوروبيين، ضمن الإطار المناسب، للانخراط مجدداً في حوار كامل وشفاف مع روسيا".

وأكد بوتين الجمعة أن قواته في أوكرانيا تتقدّم على طول الجبهة، مشيداً بالمكاسب التي حققها الجيش الروسي أخيراً. وقال، خلال مؤتمره الصحافي السنوي بمناسبة نهاية العام، إن القوات الروسية "سيطرت بشكل كامل على زمام المبادرة الاستراتيجية وتتقدم على طول خط التماس بأكمله"، وستحرز المزيد من المكاسب بحلول نهاية العام.

وبشأن المفاوضات، قال بوتين إن موسكو لا تعتقد أن ⁠أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثات سلام، مؤكداً أن كييف ترفض إنهاء الأزمة بالوسائل السلمية، وتبدو غير مستعدة لمناقشة مسألة الأراضي. وأضاف ⁠أن ‍روسيا "مستعدة وراغبة" في إنهاء النزاع في ​أوكرانيا سلمياً، استناداً إلى المبادئ التي ‌قال إنه حددها ⁠في ‌وزارة الخارجية في عام 2024.

وأكّد الرئيس الروسي أن الكرة في ملعب أوكرانيا والغرب في المفاوضات، مشيراً إلى أن موسكو قبلت بتسوية في هذا السياق. وصرّح بوتين بأن "الكرة هي بالكامل في ملعب خصومنا الغربيين، قادة النظام في كييف والجهات الأوروبية الراعية لهم في المقام الأول"، معرباً عن الاستعداد "للتفاوض وإنهاء النزاع بسبل سلمية". وتابع: "اتفقنا مع الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب في أنكوريج ووافقنا بالعموم على مقترحاته"، نافياً الأحاديث عن رفض روسيا مقترحات الأخير في ألاسكا. وأضاف: "آمل أن نعيش في العام المقبل في ظروف السلام وحل جميع المشكلات من خلال الحوار، ونرغب في إزالة جذور الأزمة والعيش من دون صراعات".

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" عن كبير المفاوضين الروس كيريل ديميترييف، قوله إن المحادثات الجارية في الولايات المتحدة بشأن حل سلمي للحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا كانت بنّاءة حتى الآن. وذكرت "تاس" أن ديميترييف، وهو مستشار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن المحادثات مع الجانب الأميركي بدأت يوم السبت، ومن المقرر أن تستمر اليوم الأحد. ونقلت الوكالة عن ديميترييف قوله للصحافيين: "المناقشات تجري بشكل بناء".

وتشمل المحادثات التي تجري في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر. وبعد المحادثات التي جرت بين دول أوروبية رائدة والولايات المتحدة وأوكرانيا في برلين يومي الأحد والاثنين الماضيين، يريد المفاوضون الأميركيون حالياً مناقشة النتائج مع ممثلين روس، حيث تعتبر واشنطن نفسها وسيطاً في هذه العملية.

(رويترز، العربي الجديد)