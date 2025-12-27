- زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مركز قيادة القوات الروسية في أوكرانيا، حيث استمع لتقارير من رئيس هيئة الأركان العامة حول التقدم في العمليات العسكرية، بما في ذلك السيطرة على مدينتي ديميتروف وغولاي بوليه. - علقت مطارات موسكو أكثر من 50 رحلة جوية بسبب هجمات بالطائرات المسيّرة الأوكرانية، مع تحويل مسار 24 طائرة وإلغاء عشر رحلات، بينما استمر مطار شيريميتيفو في العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة. - أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 111 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات، وأكد عمدة موسكو تدمير 25 طائرة مسيّرة هاجمت العاصمة.

كشف الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار صباح اليوم السبت أحد مراكز قيادة القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا، واستمع لإحاطة من رئيس هيئة الأركان العامة، فاليري غيراسيموف، حول تطورات العمليات القتالية. وقال بيان للكرملين: "عقد فلاديمير بوتين اجتماعاً استمع فيه إلى تقرير من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية حول الوضع في المنطقة، التي تُنفذ فيها العملية العسكرية الخاصة"، مشيراً إلى أن " قادة المجموعات العسكرية الوسطى والشرقية قدموا تقارير إلى الرئيس حول التقدم المُحرز في العمليات والسيطرة على مدينتي ديميتروف في جمهورية دونيتسك، وغولاي بوليه في زابوريجيا".

وأكد الرئيس الروسي، وفقاً للكرملين، أن القوات المسلحة الروسية تضطلع بجميع المهام الموكلة إليها خلال العملية العسكرية الخاصة (التسمية التي تعتمدها روسيا لحربها على أوكرانيا)، مضيفاً أن "القوات الروسية تزيد الضغط على تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية على جميع الجبهات". ووصف السيطرة على ديميتروف وغولاي بوليه بـ"النتيجة المهمة". ومن جانبه، أشار غيراسيموف، خلال إحاطته، إلى أن القوات الروسية تسيطر على أكثر من نصف مباني مدينة كونستانتينوفكا في دونيتسك، موضحاً أن "القتال مستمر للسيطرة عليها بالكامل". وأضاف: "لا تزال المعارك في شوارع كونستانتينوفكا مستمرة، ونحن نسيطر على أكثر من نصف مباني المدينة".

في السياق، علق مطارا فنوكوفو وشيريميتيفو بالعاصمة موسكو أكثر من 50 رحلة جوية مدنية اليوم على خلفية هجمات بالطائرات المسيّرة الأوكرانية، على ما أفادت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي. وأشارت وكالة "نوفوستي" للأنباء الحكومية إلى تحويل مسار 24 طائرة إلى مطارات بديلة، وإلغاء أكثر من عشر رحلات أخرى، موضحةً أن غالبية عمليات إلغاء الرحلات الجوية وتحويل مسار الطائرات إلى مطارات بديلة حدثت في مطار فنوكوفو (على بعد 28 كيلومتراً جنوب غرب موسكو)، والذي تم إغلاقه تماماً أمام عمليات وصول ومغادرة الطائرات. في حين، واصل مطار شيريميتيفو (يبعد عن العاصمة الروسية حوالي 24 كيلومتراً في الاتجاه الشمالي الغربي) عمليات إقلاع وهبوط الرحلات الجوية بالتنسيق مع الوكالات الحكومية المختصة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 111 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة في غضون ثلاث ساعات من بعد ظهر اليوم السبت وحتى السادسة مساءً بالتوقيت المحلي. كما أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عبر قناته على منصة التواصل الحكومية "ماكس"، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 25 طائرة أوكرانية مسيّرة منذ ظهر اليوم، هاجمت العاصمة الروسية.