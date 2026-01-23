- اجتمع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد لقاء بين الرئيسين الأوكراني زيلينسكي والأميركي ترامب في دافوس، حيث تم الاتفاق على الضمانات الأمنية لكييف. - أعلن زيلينسكي عن محادثات ثلاثية في الإمارات بمشاركة مسؤولين أوكرانيين وأميركيين وروس، بينما أكد ويتكوف أن المباحثات أحرزت تقدماً كبيراً وتقتصر على مسألة واحدة بين كييف وموسكو. - سيتوجه ويتكوف وكوشنر إلى أبوظبي لمواصلة المحادثات بين العسكريين، بينما يناقش بوتين خطة سلام محتملة معهما في موسكو.

قال مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثات بناءة في وقت متأخر من الليل مع ثلاثة مبعوثين أميركيين وإنه من المقرر أن تتبعها في وقت لاحق من اليوم الجمعة محادثات أمنية في أبوظبي بين مسؤولين روس وأميركيين وأوكرانيين.

واجتمع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ليل الخميس-الجمعة في موسكو مع الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

في إطار المساعي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد ساعات من لقاء قصير في دافوس بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأميركي دونالد ترامب.

وأكد زيلينسكي بعد هذا الاجتماع الذي عُقد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في المدينة السويسرية أنه اتفق مع ترامب على الضمانات الأمنية الأميركية لكييف في إطار أي اتفاق سلام محتمل.

كذلك أعلن زيلينسكي أن الإمارات ستستضيف هذا الأسبوع محادثات "ثلاثية" حول الحرب في أوكرانيا، بمشاركة مسؤولين أوكرانيين وأميركيين وروس، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل عن شكل المحادثات. وفي خضم هذا الحراك الدبلوماسي المكثف، وصل ويتكوف مساء إلى موسكو مصحوبا بجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، وتوجه من فوره إلى الكرملين. وما لبثت الرئاسة الروسية أن أعلنت بدء الاجتماع.

وكشف مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف الخميس قبل زيارة مقرّرة إلى روسيا أن المباحثات لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا "أحرزت تقدّماً كبيراً" ولم تعد تقتصر سوى على "مسألة واحدة" بين كييف وموسكو. وقال ويتكوف خلال حديث حول أوكرانيا على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا: "أظنّ أنها باتت تقتصر على مسألة واحدة وقد ناقشنا صيغاً لهذه المسألة، ما يعني أنه من الممكن حلّها. وإذا ما أراد الطرفان تسوية الأمر، فسنقوم بتسويته".

وقال ويتكوف إنه وكوشنر لن يمضيا الليلة في موسكو وسوف يتوجّهان مباشرة إلى أبوظبي حيث ستتواصل المحادثات "بين العسكريين" ضمن مجموعات عمل. وسيناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة سلام محتملة لإنهاء حرب أوكرانيا مع ويتكوف وكوشنر في موسكو بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق "أصبح قريباً إلى حد معقول".

في الأثناء، قال كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف الأربعاء إنه التقى ويتكوف وكوشنر في منتجع دافوس. وكتب أوميروف على تطبيق "تليغرام" أن اللقاء الذي عقد على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي ركز على الضمانات الأمنية لأوكرانيا وخطة تعافي ما بعد الحرب. وذكر أوميروف أن وفداً أوكرانياً التقى أيضا بممثلي شركة الاستثمار الأميركية "بلاك روك" التي تشارك في خطط لإعادة الإعمار.

( رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)