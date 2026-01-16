بوتين يتصل بنتنياهو وبزشكيان لخفض التوتر في إيران

- أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالات مع القادة الإسرائيليين والإيرانيين لخفض التوتر في إيران، حيث بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوضع في الشرق الأوسط وإيران. - أكد بوتين على أهمية تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان الاستقرار في المنطقة، مع استعداد روسيا لمواصلة جهود الوساطة وتيسير الحوار البناء بين الدول المعنية. - في ظل التوتر الداخلي والضغوط الخارجية، تترقب الأوضاع في إيران وسط تقارير عن تراجع احتمالات التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة بعد تدخل دبلوماسي من الرياض والدوحة ومسقط.

عرض بوتين على نتنياهو رؤيته الرامية إلى ضمان الاستقرار في المنطقة

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل بالقادة الإسرائيليين والإيرانيين، اليوم الجمعة، لمحاولة خفض التوتر في إيران. وذكر الكرملين أن بوتين أجرى، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبحث معه الوضع في المنطقة وإيران. وجاء في بيان صادر عن الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث الوضع في الشرق الأوسط وإيران"، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وبحسب الكرملين، فقد أوضح بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار في المنطقة. وجاء في البيان: "أوضح فلاديمير بوتين رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة. وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة جهود الوساطة المناسبة وتيسير الحوار البنّاء بمشاركة جميع الدول المعنية".

كما ذكر الكرملين أن بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الجمعة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إنّ بوتين سيواصل جهوده لتهدئة الوضع في المنطقة.

في ظل استمرار التوتر الداخلي وتزايد الضغوط الخارجية، يسود ترقب حذر لمسار الاحتجاجات في إيران وسط حديث عن تراجع مؤقت في احتمالات التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة. وفي السياق، ذكرت تقارير صحافية أن الرياض والدوحة ومسقط أقنعت الرئيس دونالد ترامب بإعطاء طهران "فرصة ثانية"، بعدما كان هدد بتدخّل عسكري على خلفية حملة قمع الاحتجاجات.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)