بوتين يؤكد قبيل زيارته إلى الصين متانة الشراكة بين موسكو وبكين

يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء زيارة تستمر يومين إلى الصين، يجري خلالها محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال بوتين في خطاب متلفز قبل الزيارة، إنّ روسيا والصين على استعداد لدعم بعضهما البعض في جملة من القضايا، بما في ذلك الوحدة الوطنية وحماية السيادة. وأضاف أنّ العلاقات بين روسيا والصين بلغت "مستوى غير مسبوق" من التفاهم والثقة المتبادلة.

وقال إنّ البلدين مستعدان للتعاون على أساس المنفعة المتبادلة والمساواة، و"لدعم بعضهما البعض في القضايا التي تمس المصالح الجوهرية للبلدين، بما في ذلك حماية السيادة والوحدة الوطنية"، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل. وأشار بوتين إلى أنّ روسيا والصين توسعان بشكل نشط علاقاتهما في المجالات الاقتصادية والسياسية والدفاعية، مضيفاً أن العلاقة "الوثيقة" و"الاستراتيجية" بين موسكو وبكين تؤدي "دوراً استقرارياً" في العلاقات العالمية. واختتم بوتين حديثه قائلاً: "لسنا ضد أحد، بل نعمل من أجل السلام والازدهار العالمي".

وتأتي الزيارة بعد أيام من انتهاء زيارة رسمية للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين. ورغم أنه من المتوقع أن يطلع شي بوتين على تلك المحادثات، أكد مسؤولون في الكرملين أن الزيارة كان مخططاً لها مسبقاً وليست ردّاً على زيارة ترامب. ومن المقرر أن تُعقد محادثات بين بوتين وشي يوم غد الأربعاء، وتركز على تطوير "الشراكة الاستراتيجية المميزة"، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية. ووفقاً للكرملين. ومن المتوقع أن يوقع الجانبان إعلاناً مشتركاً وعدداً من الاتفاقيات الثنائية.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية لبوتين، إنه قد يتم توقيع نحو 40 وثيقة إجمالاً، تشمل مجالات الصناعة والتجارة والنقل والبناء. ومن بين هذه الوثائق بيان بشأن بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب ونوع جديد من العلاقات الدولية. كما من المقرر عقد لقاء غير رسمي بين الجانبين، يتضمن جلسة مغلقة يتوقع أن تتناول محادثات حول النزاعات في إيران وأوكرانيا.

ويرافق بوتين وفد يضم وزراء ورجال أعمال ومسؤولين كبارا، بينهم رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، ورؤساء شركات الطاقة الكبرى مثل "غازبروم" و"روسنفت"، بحسب ما أعلن الكرملين. وتوطدت الشراكة التي توصف بأنها "بلا حدود" بين الصين وروسيا، أكبر منتج للموارد الطبيعية في العالم، منذ أن فرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)