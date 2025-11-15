بوتين ونتنياهو يبحثان هاتفياً الوضع في غزة والبرنامج النووي الإيراني

- أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول الأوضاع في غزة، البرنامج النووي الإيراني، واستقرار سورية، في أول اتصال منذ أكتوبر الماضي. - يأتي الاتصال قبل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار أميركي بشأن غزة، الذي تعارضه روسيا، حيث قدمت اقتراحاً بديلاً يركز على نشر قوات حفظ سلام وإدارة القطاع وفق القانون الدولي. - روسيا لم تعلن بعد عن طرح مشروعها للتصويت، لكنها قد تستخدم حق النقض ضد المشروع الأميركي، بينما تستمر الدعوات للتوصل إلى إجماع أممي.

كشفت الرئاسة الروسية، مساء اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول الأوضاع في قطاع غزة والبرنامج النووي الإيراني وتحقيق استقرار الأوضاع في سورية، في أول اتصال بينهما منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الكرملين في بيان مقتضب نُشر على موقعه الرسمي: "جرى تبادل بناء للآراء حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط في سياق تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، والوضع حول البرنامج النووي الإيراني وقضايا الإسهام في مواصلة تحقيق استقرار الأوضاع في سورية". من جانبه، أعلن مكتب نتنياهو أن بوتين أجرى اتصالاً برئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه يأتي في أعقاب سلسلة من محادثات سابقة تناولت قضايا إقليمية مختلفة. ولم يقدم مكتب نتنياهو تفاصيل إضافية بشأن مضمون النقاش بين الطرفين.

ويأتي الاتصال بين بوتين ونتنياهو قبل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار أميركي بشأن قطاع غزة الاثنين المقبل، الذي أثار حفيظة البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لما اعتبرته عدم مراعاته "القاعدة المتعارف عليها للقانون الدولي"، وعلى رأسها حل الدولتين. وكثفت الولايات المتحدة دعواتها، الجمعة، إلى التوصل إلى إجماع في الأمم المتحدة بشأن خطتها الخاصة بغزة، في الوقت الذي وزعت فيه روسيا اقتراحاً منافساً من شأنه أن يستبعد الإشارة إلى سلطة انتقالية من المفترض أن يرأسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويطلب من الأمم المتحدة وضع خيارات لتشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار.

وقالت روسيا إن مشروع القرار البديل الذي قدمته لا يتعارض مع المبادرة الأميركية كثيراً. وأوضحت البعثة الروسية أن فكرة مشروع القرار الروسي تهدف إلى "توفير الإمكانية لمجلس الأمن حتى يضع آليات محددة لنشر قوات حفظ سلام وإدارة أراضي القطاع بما يتناسب مع المعايير المتعارف عليها للقانون الدولي ويسهم في وقف العنف وبسط الاستقرار".

ويقتضي مشروع القرار الروسي تكليف أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإعداد إحاطة إلى المجلس تتضمن "خيارات لتنفيذ أحكام بعينها من خطة الرئيس الأميركي". ورغم أن روسيا لم تعلن بعد عن طرح مشروع قرارها هي للتصويت، إلا أنها تستطيع أن تستخدم، بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، حق النقض (الفيتو) لعرقلة تمرير مشروع القرار الأميركي.

واستبعدت سفيرة غانا للأمم المتحدة كارولين رودريغوز بيركيت، في تصريح لـ"العربي الجديد" أمس الجمعة، أن يصوت مجلس الأمن قبل بداية الأسبوع على أي من مشروعي القرار (الأميركي والروسي). وأمس الجمعة، حثت الولايات المتحدة وثماني دول لعبت دوراً في التوصل إلى وقف إطلاق النار الهش في غزة، بعد أكثر من عامين من حرب الإبادة، على "تبنٍّ سريع" لمشروع القرار الأميركي الأخير من جانب مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً.