بوتين وجاباروف يؤكدان أهمية قاعدة كانط الروسية في قرغيزستان

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه ناقش مع نظيره القرغيزي، صدير جاباروف، قضايا تعزيز التعاون العسكري والعسكري - التقني. وقال بوتين في ختام محادثاته مع جاباروف في إطار زيارته للعاصمة القرغيزية بيشكيك: "بالطبع، ناقشنا قضايا تعزيز التعاون الثنائي في المجالين، العسكري والعسكري - التقني".

وأوضح أنّ الجانبين "وضعا خططاً للعمل المشترك في مجال التصدي للإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة"، معتبراً أن قاعدة كانط الجوية الروسية المرابطة في قرغيزستان "تسهم إسهاماً كبيراً في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وتعزز الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى بأسرها". وشدد بوتين على أنّ البلدين ينسقان مواقفهما في مختلف المحافل الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة التي تضم عدداً من الجمهوريات السوفييتية السابقة.

بدوره، رأى جاباروف أنّ القاعدة الروسية تشكل عاملاً هاماً لدعم الاستقرار في آسيا الوسطى، وقال: "أجمعنا على أن القاعدة الجوية الروسية المرابطة في مدينة كانط تشكل عنصراً هاماً لقوات النشر السريع التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وعاملاً مهماً لدعم الاستقرار في آسيا الوسطى".

وكانت روسيا قد افتتحت في عام 2003، القاعدة الجوية في مدينة كانط الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً من بيشكيك، والتي تشكّل اليوم العنصر الجوي لقوات النشر السريع التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. كذلك تملك روسيا أربعة مواقع عسكرية أخرى في قرغيزستان، وسط سعي موسكو لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي في الجمهوريات السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى، وبلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم كلاً من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، مع بقاء وضع أرمينيا غامضاً في ظل توقفها، منذ العام الماضي، عن سداد رسوم العضوية من دون إكمال إجراءات الانسحاب.

يذكر أنّ أمين مجلس الأمن في قرغيزستان، مارات إيمانكولوف، أكد في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، أنّ بلاده تسلّمت من روسيا نظم صواريخ "إس-300" للدفاع الجوي ضمن عناصر المنظومة الموحدة للدفاع الجوي التي دخلت اتفاقية إنشائها حيز التنفيذ في عام 2023، وذلك استكمالاً للاتفاقات التي جرى التوصل إليها في أثناء زيارة جاباروف لموسكو في عام 2021.