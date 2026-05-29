بوتين: من المبكر الجزم بمصدر المسيّرة التي سقطت في رومانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه من السابق لأوانه الجزم بأن الطائرة المسيّرة التي تحطمت في رومانيا روسية، داعياً إلى تزويد موسكو بأدلة موضوعية قبل استخلاص أي استنتاجات. وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحافي في كازاخستان: "لا يمكن لأحد الجزم بمصدر هذه الطائرة أو تلك قبل إجراء فحص لها. إذا زودونا بأي بيانات موضوعية، فحينها سنقيّم ما حدث".

وفي سياق آخر، أوضح الرئيس الروسي أن تصريحاته السابقة في 9 مايو/ أيار بشأن اقتراب انتهاء الحرب في أوكرانيا استندت إلى تقييمه للتقدم الذي تحرزه القوات الروسية في ساحة المعركة، لكنه رفض تحديد جدول زمني لنهاية الحرب.

كما وصف بوتين الاتهامات الغربية بأن روسيا تستعد لخوض حرب مع أوروبا بأنها "أكاذيب"، منتقداً تغطية وسائل الإعلام الغربية هجوماً بطائرة مسيّرة قالت موسكو إن أوكرانيا نفذته على سكن طلابي في مدينة لوغانسك الخاضعة للسيطرة الروسية، ما أسفر عن مقتل 21 شخصاً.

وفي وقت تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، تتبادل موسكو والدول الغربية الاتهامات بشأن التصعيد العسكري والتهديدات الأمنية في أوروبا. كما شهدت الأشهر الأخيرة تكرار حوادث سقوط أو اعتراض طائرات مسيّرة في دول مجاورة لأوكرانيا، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق تداعيات الحرب خارج حدود البلدين، بالتزامن مع استمرار الجدل حول فرص التوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع.

وكان بوتين قد قال، الشهر الماضي، إن بلاده لا تمانع العودة إلى التقارب مع الدول الأوروبية، مؤكداً أن موسكو لم تغلق الباب أمام تطوير العلاقات مع الغرب. وجاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، حيث نقلت الرئاسة عن بوتين تأكيده أن روسيا لم ترفض يوماً تطوير هذه العلاقات أو استعادتها.

وأشار بوتين إلى أن جذور الأزمة الحالية تعود إلى عام 2014، عندما أُطيح الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، الموالي لموسكو، إثر احتجاجات شعبية واسعة. ووصف ما جرى حينها بأنه "انقلاب" حظي بدعم من الولايات المتحدة وعدد من العواصم الأوروبية، معتبراً أنه شكّل الشرارة التي أطلقت سلسلة من الأحداث المأساوية المستمرة في أوكرانيا حتى اليوم.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)