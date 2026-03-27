بوتين: مستعدون للتقارب مع الدول الأوروبية

- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للتقارب مع الدول الأوروبية، مؤكداً أن موسكو لم تغلق الباب أمام تطوير العلاقات مع الغرب، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي. - أشار بوتين إلى أن الأزمة الحالية تعود إلى عام 2014 بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لموسكو، واصفاً الأحداث بأنها "انقلاب" مدعوم من الغرب، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث المأساوية في أوكرانيا. - رغم استمرار النزاع منذ 2022، تتمسك روسيا بأهدافها العسكرية وتستبعد أي دور أوروبي في التسوية، مشترطة ضم مناطق أوكرانية لإنهاء الحرب.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تمانع العودة إلى التقارب مع الدول الأوروبية، مؤكداً أن موسكو لم تغلق الباب أمام تطوير العلاقات مع الغرب. وجاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، حيث نقلت الرئاسة عن بوتين تأكيده أن روسيا لم ترفض يوماً تطوير هذه العلاقات أو استعادتها.

وأشار بوتين إلى أن جذور الأزمة الحالية تعود إلى عام 2014، عندما أُطيح الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، الموالي لموسكو، إثر احتجاجات شعبية واسعة. ووصف ما جرى حينها بأنه "انقلاب" حظي بدعم من الولايات المتحدة وعدد من العواصم الأوروبية، معتبراً أنه شكّل الشرارة التي أطلقت سلسلة من الأحداث المأساوية المستمرة في أوكرانيا حتى اليوم.

وفي عام 2014، استغلت موسكو حالة الفراغ السياسي لتضم شبه جزيرة القرم، قبل أن تبدأ عمليات عسكرية غير معلنة في شرق أوكرانيا. وفي عام 2022، أمر بوتين بشن غزو واسع النطاق لأوكرانيا، وهو النزاع الذي لا يزال مستمراً بعد أربع سنوات، وسط تعقيدات ميدانية وسياسية.

ورغم ذلك، تتمسك روسيا بأهدافها العسكرية، وتستبعد حتى الآن أي دور أوروبي في جهود التسوية. وتشترط موسكو ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون إلى أراضيها، ضمن شروط أخرى لإنهاء الحرب، في حين ترفض كييف التخلي عن أي جزء من أراضيها.

(أسوشييتد برس)