بوتين لعباس: روسيا قد تستخدم أصولاً مجمدة لدعم "مجلس السلام"

- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد روسيا لتحويل مليار دولار من أصولها المجمدة في الولايات المتحدة لدعم "مجلس السلام" الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف دعم الشعب الفلسطيني. - شدد بوتين على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو الحل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا على أهمية هذا الهدف في تسوية الصراع. - وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس روسيا بأنها "الصديق العظيم لفلسطين"، مشيرًا إلى العلاقات المتينة بين البلدين، حيث يبحث مع بوتين التطورات السياسية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

نقلت وكالة تاس للأنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قوله للرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس، إن روسيا مستعدة لإرسال مليار دولار من أصولها المجمدة في الولايات المتحدة إلى مبادرة " مجلس السلا م" التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وذلك من أجل دعم الشعب الفلسطيني. كما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن بوتين قوله إن فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة من أجل "مجلس السلام" نوقشت في وقت سابق مع الولايات المتحدة.

وقال: "ربما سمعتم بأننا مستعدون لضخ مليار دولار لصالح هذه المنظومة الجديدة مجلس السلام لدعم الشعب الفلسطيني... كما ذكرت سابقاً، فإن ذلك يأتي من الأموال التي تم تجميدها في الولايات المتحدة خلال عهد الإدارة السابقة، أعتقد أن هذا ممكن تماماً، ناقشنا هذه الخيارات في وقت سابق مع ممثلين عن الإدارة الأميركية، ومن المقرر عقد اجتماع ومناقشة هذا الموضوع في موسكو اليوم".

من جانب آخر، شدد الرئيس الروسي على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي السبيل الوحيد لتحقيق تسوية سلمية في الشرق الأوسط. وقال "ننطلق من فرضية أن قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية نهائية للصراع في الشرق الأوسط".

من جهته، وصف عباس روسيا بأنها "الصديق العظيم لفلسطين". قائلاً: "نحن، كأصدقاء لروسيا والشعب الروسي، تربطنا صداقة متينة منذ أكثر من 50 عاماً، تطورت على مر السنين وتسير على الطريق الصحيح. روسيا صديق عظيم لنا، نعتمد عليها في نواح عديدة، في جميع المجالات".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، قد ذكرت يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس عباس وصل موسكو في زيارة رسمية تستمر يومين. وقالت إن عباس وبوتين سيبحثان آخر التطورات السياسية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وإعادة الإعمار، ومنع التهجير والضم، ووقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف إجراءات تقويض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)