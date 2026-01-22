بوتين: غرينلاند لا تخصنا ومستعدون لدفع رسوم عضوية مجلس السلام بشرط

- بوتين ينأى بنفسه عن الخلاف حول غرينلاند بين الولايات المتحدة والدنمارك، مشيراً إلى أن الأمر لا يخص روسيا، ويجب حله بين الأطراف المعنية، بينما يرى أن النزاع يضعف الدعم الغربي لأوكرانيا. - يذكر بوتين بيع روسيا لشبه جزيرة ألاسكا للولايات المتحدة عام 1863، مشيراً إلى أن قيمتها الحالية تعادل 158 مليون دولار، ويعتبر مبررات ترامب لشراء غرينلاند تبريراً لأعمال عدوانية. - روسيا مستعدة لدفع رسوم "مجلس السلام" لغزة من الأموال المجمدة في الولايات المتحدة، مع إمكانية استخدامها لاستعادة الأراضي المتضررة بعد اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

نأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه عن الخلاف حول جزيرة غرينلاند بين الولايات المتحدة والدنمارك ودول أوروبية أخرى خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في موسكو يوم الأربعاء. وقال بوتين: "هذا لا يخصنا بالتأكيد"، مضيفاً أنّ على الولايات المتحدة والدنمارك حل المسألة بينهما بأنفسهما، بعد أن أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً عن رغبته في استيلاء الولايات المتحدة على غرينلاند، التابعة للدنمارك، بدعوى إحباط "تهديدات" لبلاده.

وأوضح الرئيس الروسي أيضاً أن بلاده لديها خبرة في بيع أراض في القطب الشمالي للولايات المتحدة، مستذكراً أن الإمبراطورية الروسية باعت شبه جزيرة ألاسكا بمبلغ 7.2 ملايين دولار عام 1863. وقال بوتين: "بالأسعار الحالية، ومع احتساب التضخم على مدى العقود، تعادل هذه القيمة نحو 158 مليون دولار".

وأضاف أن النزاع بين الولايات المتحدة والأوروبيين بشأن غرينلاند يناسب موسكو، لأنه يزيد من إضعاف الدعم الغربي لأوكرانيا، في الوقت الذي يواصل فيه الكرملين حربه على الدولة المجاورة. كما ترى موسكو أن مبررات ترامب بأن الجزيرة القطبية ضرورية لأسباب أمنية تشكل تبريراً لأعمالها العدوانية على الأراضي، مثل ضم شبه جزيرة القرم غير القانوني في 2014.

بوتين: مستعدون لدفع رسوم مجلس ترامب للسلام

وتعليقاً على قضية دولية أخرى، وهي "مجلس السلام" الذي أنشأه ترامب لغزة، قال بوتين إن روسيا مستعدة لدفع رسوم العضوية البالغة مليار دولار لهذا الكيان، ولكن فقط من الأموال المجمدة بالفعل في الولايات المتحدة.

وأضاف: "بالمناسبة، يمكن أيضاً استخدام الأموال المتبقية من الأصول المجمدة في الولايات المتحدة لاستعادة الأراضي المتضررة جراء القتال بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا". وأكد بوتين مجدداً الاجتماع المخطط له اليوم الخميس مع المفاوض الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي.

(أسوشييتد برس)