بوتين: على روسيا تعزيز دفاعاتها الجوية وترامب طلب منا تقديم تنازلات

- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تعزيز الدفاعات الجوية الروسية بعد هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على منشآت في سانت بطرسبرغ، مشيراً إلى استعداد روسيا لتحسين نظامها الدفاعي. - أشار بوتين إلى استعداد روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا بشرط تقديم كييف تنازلات مماثلة، في ظل تعثر محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة. - تسعى روسيا لتعزيز علاقاتها مع الصين في مجال الطاقة، مع التركيز على مشروع خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي إلى الصين عبر منغوليا.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنّ على بلاده تعزيز دفاعاتها الجوية، بعدما ضربت أوكرانيا بمسيّرات، الأربعاء، مجمّعاً نفطياً وقاعدة بحرية في سانت بطرسبرغ. وصرّح بوتين خلال اجتماع مع صحافيين أجانب في المدينة: "تملك روسيا نظام دفاع جوي. نعم، يجب علينا تحسينه. نعم، يجب علينا تعزيزه. وسنقوم بذلك".

وأشار بوتين إلى أن نظيره الأميركي دونالد ترامب طلب من روسيا تقديم بعض التنازلات للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة للقيام بذلك شريطة أن تقدم كييف تنازلات مماثلة. وأضاف بوتين أنّ روسيا لديها كل الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها العسكرية وأن قواتها تتقدم في أوكرانيا، لكنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق سلمي مع كييف.

وطال أمد الحرب مع وصول محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة إلى طريق مسدود. ويقول الكرملين إن الولايات المتحدة منشغلة الآن بحربها مع إيران. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "للأسف، لا يولون الأمر اهتماماً كافياً". وبشأن العلاقات مع الصين، قال بوتين إنه على ثقة من أن موسكو وبكين ستتوصلان قريباً إلى اتفاقيات جديدة في مجال الطاقة ستلقى ترحيباً من السوق العالمية.

وتضغط روسيا منذ مدة طويلة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن خط أنابيب غاز جديد ضخم، يعرف باسم "باور أوف سيبيريا 2" أو "قوة سيبيريا 2"، لنقل الغاز الروسي إلى الصين عبر منغوليا.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء الروسية عن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قوله، اليوم الخميس، إن الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على سانت بطرسبرغ لم يؤثر على جدول أعمال بوتين خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي السنوي. وضربت طائرات مسيرة أوكرانية محطة نفطية في سانت بطرسبرغ وسفينة حربية راسية في حوض جاف في قاعدة بحرية قريبة، قبل ساعات من انطلاق المنتدى الاقتصادي الذي يستضيفه بوتين في المدينة أمس الأربعاء، في محاولة واضحة لإحراج الرئيس الروسي.

من جهته، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضربات على سانت بطرسبرغ بمثابة "ردّ عادل" على الهجمات الروسية، وأن بلاده تردّ "بشكل متناسب" على الضربات الروسية القاتلة، مضيفاً: "إنها مسألة وقت فقط قبل أن نتمكّن من زيادة وتيرة ردودنا".

(رويترز، فرانس برس)