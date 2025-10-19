- طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية مع الرئيس دونالد ترامب بتسليم السيطرة الكاملة على دونيتسك لروسيا كشرط لإنهاء الحرب، مع استعداده للتنازل عن أجزاء من زابوريجيا وخيرسون، وهو ما اعتبره بعض مسؤولي البيت الأبيض تقدماً. - لم يُعلّق ترامب علناً على طلب بوتين، بينما ضغط مبعوثه ستيف ويتكوف على الوفد الأوكراني لتسليم دونيتسك، مبرراً ذلك بأن المنطقة ناطقة بالروسية. - أعلن ترامب عن لقاء مرتقب مع بوتين في بودابست، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق قبل تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب في المكالمة الهاتفية التي أجراها الأسبوع الماضي مع الرئيس دونالد ترامب، كييف بتسليم السيطرة الكاملة على دونيتسك شرقي أوكرانيا، لروسيا، في شرط لإنهاء الحرب. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اثنين أن "تركيز بوتين على دونيتسك يوحي بأنه لن يتراجع عن مطالبه السابقة التي أوصلت الصراع إلى طريق مسدود، على الرغم من تفاؤل ترامب بالتوصل إلى اتفاق". وبحسب الصحيفة، لم يُعلّق ترامب علناً على طلب بوتين السيطرة على دونيتسك بالكامل، ولم يُؤيد الطلب الروسي في بيانه العلني يوم الجمعة بعد اجتماعٍ مُهمّ في الجناح الغربي للبيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ولفتت الصحيفة نقلاً عن مصادرها إلى أن بوتين أشار في المكالمة مع ترامب، إلى استعداده للتنازل عن أجزاء من منطقتين أخريين في أوكرانيا سيطر عليهما جزئياً، هما زابوريجيا وخيرسون، مقابل السيطرة الكاملة على دونيتسك. ووفق الصحيفة، فإن بعض مسؤولي البيت الأبيض صوروا ذلك على أنه تقدّم. لكن أحد المسؤولين الذين تحدثوا للصحيفة، وهو دبلوماسي أوروبي كبير، قال إن من غير المرجح أن ينظر الأوكرانيون إلى الأمر بهذه الطريقة. وقال الدبلوماسي للصحيفة: "الأمر أشبه ببيعهم ساقهم مقابل لا شيء".

وأشار المسؤولون للصحيفة إلى أن مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، ضغط على الوفد الأوكراني بشأن تسليم دونيتسك خلال الاجتماع الأخير يوم الجمعة في واشنطن، مبرراً ذلك بأن المنطقة ناطقة بالروسية في الغالب. وقالت الصحيفة إن ويتكوف كان المحاور الرئيسي للبيت الأبيض مع الكرملين قبل اجتماع ألاسكا، الذي قال مسؤولون أوروبيون إنه أدى إلى ما اعتبروه سوء فهم لمطالب روسيا وفشل في إحراز تقدم يُذكر عقب اللقاء.

وبعد المحادثة الهاتفية التي جرت بينهما، أعلن الرئيس الأميركي الخميس أنه سيلتقي نظيره الروسي في العاصمة المجرية بودابست، خلال أسبوعين. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "قررنا عقد اجتماع لكبار مستشارينا الأسبوع المقبل. سيقود وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاجتماعات الأولي من ناحية الولايات المتحدة مع أشخاص آخرين سيُعيَّنون. وسيُختار مكان. ثم سألتقي الرئيس بوتين في مكان متفق عليه مسبقاً، بودابست، في المجر، لنرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب ’غير المُشرّفة’ بين روسيا وأوكرانيا".

وفيما تسعى أوكرانيا للحصول على صواريخ توماهوك الأميركية، قال ترامب الجمعة إن من السابق لأوانه تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ، معرباً عن أمله بالتوصل إلى اتفاق مع روسيا قبل ذلك، وأضاف في تصريحات صحافية: "نأمل ألّا يحتاجوا إليها. نأمل أن يكونوا قادرين على الخروج من الحرب من دون مجرد التفكير في صواريخ توماهوك".