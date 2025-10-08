بوتين: سيطرنا على 5 آلاف كيلومتر من الأراضي الأوكرانية في 2025

- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية سيطرت على 212 بلدة و4900 كيلومتر مربع شرقي أوكرانيا منذ بداية 2025، مشيداً بشجاعة الجنود والضباط في تحقيق هذه الإنجازات. - دافع بوتين عن قراره بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، مشيراً إلى رغبة سكان دونباس ونوفوروسيا في الانضمام لروسيا، مستنداً إلى استفتاءات تقرير المصير في المناطق الشرقية. - حذر الكرملين من تسليم صواريخ توماهوك لأوكرانيا، معتبرًا ذلك تصعيدًا خطيرًا قد يضر بالعلاقات الروسية-الأمريكية، وفقًا لتصريحات بوتين وبيسكوف.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية سيطرت على 212 بلدة و4900 كيلومتر مربع من الأراضي شرقي أوكرانيا منذ بداية عام 2025، معتبراً أن القوات الروسية هي اليوم صاحبة المبادرة الاستراتيجية في ساحة المعركة. ورأى بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع الروسية وهيئة الأركان العامة مساء أمس الثلاثاء، أن الدور الحاسم في ذلك يعود إلى الجنود والضباط. وأضاف: "أرجو منكم أن تنقلوا امتناني لجميع الأفراد على الشجاعة والبطولة اللتين يظهرونهما يومياً".

كما دافع بوتين في مستهل الاجتماع عن قراره بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، مرجعاً ذلك إلى ما قال إنه رغبة سكان منطقة دونباس ونوفوروسيا (التسمية التاريخية لأراضي شرق أوكرانيا في عهد الإمبراطورية الروسية) في ربط مستقبلهم بروسيا، في إشارة إلى استفتاءات تقرير المصير التي أجرتها روسيا بشكل أحادي الجانب في مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون شرقي أوكرانيا في سبتمبر/أيلول 2022.

وأشاد الرئيس الروسي بأداء مجمع التصنيع الحربي الروسي، مضيفاً: "أود الإشارة إلى الدور المهم الذي يؤديه مجمع التصنيع الحربي للبلاد في تحقيق نجاح أعمال الجيش الروسي، إذ تلبي المصانع الدفاعية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة عالية الدقة بشكل كامل".

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، من أن تسليم صواريخ توماهوك المجنحة الأميركية لأوكرانيا سيشكل "حلقة مهمة من التصعيد"، مرجعاً ذلك إلى أن هذه الصواريخ يمكن حشوها بذخيرة نووية، وذلك تعقيباً على تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه كاد يتخذ مثل هذا القرار.

وكان بوتين قد رأى هو الآخر أن تسليم صواريخ توماهوك لأوكرانيا سيهدم التوجهات الإيجابية في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. وقال بوتين في حديث للإعلامي المقرب من الكرملين بافيل زاروبين في عطلة نهاية الأسبوع الماضي: "كانت هناك قضايا متعلقة بمناقشة إمدادات نظم أسلحة جديدة، بما فيها صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة مثل توماهوك وغيرها. فقد قلت إن ذلك سيؤدي إلى هدم علاقاتنا أو التوجهات الأخيرة التي برزت في هذه العلاقات على الأقل".