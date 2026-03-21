بوتين: روسيا لا تزال صديقاً وفياً وشريكاً موثوقاً لإيران

- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تهنئته بعيد النوروز أن روسيا تظل شريكاً موثوقاً لإيران، معبراً عن دعم موسكو للشعب الإيراني في مواجهة التحديات الراهنة. - وقعت روسيا وإيران معاهدة شراكة استراتيجية شاملة في يناير 2025، تشمل التعاون في الدفاع والاقتصاد والطاقة، وتستمر لمدة عشرين عاماً لمواجهة العقوبات الغربية. - أجرى بوتين وبزشكيان محادثات هاتفية حول التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، حيث أكد بوتين معارضة روسيا لأي عمل عسكري ضد إيران واستعدادها لتقديم المساعدات اللازمة.

أكد الكرملين، اليوم السبت، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ قادة إيران بعيد النوروز، مؤكداً أن موسكو لا تزال صديقاً وفياً وشريكاً موثوقاً لطهران. وأكد الرئيس الروسي، برسالة تهنئة إلى القيادة والشعب الإيراني بمناسبة عيد النوروز، أن روسيا ستبقى "صديقاً وفياً وشريكاً موثوقاً" لإيران، مشدداً على دعم موسكو للشعب الإيراني في مواجهة التحديات الراهنة، متمنياً له تجاوز الظروف الصعبة.

يشار إلى أن روسيا وإيران وقعتا في موسكو معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في يناير/كانون الثاني عام 2025، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان ودخلت حيّز التنفيذ رسمياً في شهر أكتوبر /تشرين الأول من ذلك العام. وتنص المعاهدة، ومدتها عشرين عاماً، على التعاون في المجالات الدفاعية والاقتصادية والطاقة ومواجهة العقوبات الغربية المفروضة على الدولتَين.

ورمى الرئيس الروسي بثقله لدى الإدارة الأميركية في جهود الوساطة لإنهاء الحرب المتواصلة في الشرق الأوسط منذ 28 فبراير/شباط الماضي. وقال البيت الأبيض الأسبوع قبل الماضي، إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يكون "سعيداً" إذا تبيّن أن موسكو تمد طهران بمعلومات استخباراتية في ظل تواصل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع تجنّب توجيه انتقادات حادة لموسكو. وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية قد أفادت قبل ذلك، بأنّ روسيا مدّت إيران بمعلومات استخباراتية حسّاسة، بما في ذلك مواقع سفن حربية وطائرات أميركية في المنطقة.

وأجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الروسي، قبل أسبوعَين، اتصالاً هاتفياً هو الثاني بينهما منذ اندلاع الحرب، إذ بحثا خلاله أهم ملفات التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، وفق الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية. وخلال المحادثات، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة، ولا سيّما الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران. وأعلن بوتين حينها مجدداً معارضة بلاده لأي عمل عسكري ضد إيران، مؤكداً استعداد روسيا لتقديم المساعدات اللازمة لإيران، عارضاً "أي مساعدة من شأنها المساهمة في إنهاء النزاع في المنطقة في أقرب وقت ممكن".

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)