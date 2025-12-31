بوتين: روسيا تمر بمرحلة غير مسبوقة وسننتصر في النهاية

- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيمانه بانتصار روسيا في حربها على أوكرانيا، مشيدًا بالجنود الروس ووصفهم بالأبطال، ومشيرًا إلى أن روسيا ستصبح أقوى في العام المقبل رغم التحديات. - ميدانيًا، تعرضت مدينة أوديسا الأوكرانية لهجوم بطائرات مسيّرة روسية، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص وتضرر البنية التحتية، بينما أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 101 طائرة مسيّرة روسية. - أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 86 طائرة مسيّرة أوكرانية، مشيرة إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار نتيجة الهجوم الأوكراني.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إيمانه بانتصار روسيا في نهاية المطاف في حربها على أوكرانيا، وذلك على الرغم من التقدم المحرز في مفاوضات السلام، الذي لم يتطرق إليه في كلمته، وقال في كلمة بمناسبة رأس السنة الجديدة: "أثبتنا مرارا أن بإمكاننا الاضطلاع بأصعب المهمات، وأننا لن نتراجع أبدا، لأنه لا يمكن لأي قوة أن تقسمنا".

وشدد بوتين على أن روسيا التي تمر بـ"مرحلة غير مسبوقة" ستكون "أقوى" في العام المقبل، مشيدا بالجنود الروس المنتشرين في أوكرانيا، واصفا إياهم بالأبطال "الذين يقاتلون من أجل وطنكم ومن أجل الحقيقة والعدالة"، وفق تعبيره، مضيفا: "نحن نؤمن بكم وبنصرنا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه ما زال هناك الكثير من القرارات التي يتعين اتخاذها، لكنه أكد في الوقت نفسه أن "من حق الشعب الروسي الشعور بالفخر بما تم تحقيقه بالفعل". وألقى بوتين كلمته المسجّلة، التي استغرقت ثلاث دقائق ونصف، أمام خلفية الكرملين المغطى بالثلوج، في تقليد لم يُكسر سوى عام 2022، وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب، حين ألقى كلمته محاطا برجال ونساء يرتدون الزي العسكري.

ميدانيا، ذكر مسؤولون أوكرانيون، اليوم الأربعاء، أن طائرات مسيّرة روسية قصفت مباني سكنية وشبكة الكهرباء في مدينة أوديسا، جنوبي أوكرانيا، خلال هجوم ليلي، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص، بينهم طفل رضيع وطفلان آخران. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا أوليج كيبر إن أربعة مبان سكنية تضررت جراء القصف.

من جهتها، أعلنت شركة الكهرباء "دي تي إي كي" أن منشأتين للطاقة تابعتين لها تعرضتا لأضرار جسيمة، مشيرة إلى أن عشر محطات فرعية لتوزيع الكهرباء في منطقة أوديسا تضررت بهجمات خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري وحده. وأضاف كيبر أن الهجمات الليلية على المدينة "تعد دليلا إضافيا على أساليب الإرهاب التي ينتهجها العدو، والتي تستهدف عمدا البنية التحتية المدنية".

وفي السياق نفسه، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 101 من أصل 127 طائرة مسيّرة من طرازي "شاهد" و"جيربيرا"، إضافة إلى طرز أخرى خداعية أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي استهدف شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وأوضح البيان أن الطائرات المسيّرة الروسية أُطلقت من مناطق كورسك وأوريول وبريانسك وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك داخل روسيا، ومن تشودا في شبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أن الهجوم جرى التصدي له بواسطة وحدات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 86 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية والبحر الأسود وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني. وأضافت السلطات المحلية أن الهجوم الأوكراني أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار، جنوبي روسيا، قبل أن يتم إخماده بسرعة.

