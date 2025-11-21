بوتين: خطة ترامب قد تشكل قاعدة للتسوية في أوكرانيا

- أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناقشة خطة السلام الأميركية في القمة الروسية الأميركية، مشيراً إلى موافقة موسكو على المقترحات وتحميل أوكرانيا مسؤولية انقطاع المفاوضات. - تتضمن الخطة 28 بنداً تتطلب تنازلات كبيرة من كييف، مثل حياد أوكرانيا وعدم انضمامها للناتو، والاعتراف بالسيادة الروسية في القرم ودونيتسك ولوغانسك. - رغم الضغوط الأميركية، لم تتلق موسكو تأكيداً من زيلينسكي للموافقة على المفاوضات، بينما وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض الخطة بأنها "جيدة".

أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الجمعة، بأن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للسلام في أوكرانيا جرت مناقشتها في أثناء القمة الروسية الأميركية التي شارك فيها معه في ولاية ألاسكا منتصف أغسطس/آب الماضي، مشيراً إلى أن موسكو وافقت حينها على مقترحات السلام، ومحملاً أوكرانيا المسؤولية عن رفضها وانقطاع المفاوضات في الفترة الأخيرة.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: "في أثناء المناقشة، طلب الجانب الأميركي منا القبول ببعض الحلول الوسط". وأكد بوتين أن روسيا قد حصلت على "الخطة المحدثة" المكونة من 28 بنداً، مضيفاً: "أعتقد أنها قد تشكل قاعدة للتسوية السلمية النهائية، ولكن هذا النص لا يُناقَش بشكل موضوعي معنا".

وفي وقت سابق من اليوم، أقر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن كييف تقف أمام خيار صعب للغاية على خلفية خطة السلام الأميركية، قائلاً: "الآن قد تجد أوكرانيا نفسها أمام خيار صعب للغاية، إما فقدان الكرامة، وإما فقدان الشريك الرئيسي، وإما القبول بالـ28 بنداً صعباً، وإما أن يكون الشتاء صعباً للغاية والأصعب والمزيد من المخاطر".

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد عقّب صباح اليوم، على خطة ترامب للتسوية في أوكرانيا، قائلاً إن موسكو لم تتلق بعد تأكيداً لموافقة زيلينسكي على عقد مفاوضات بشأن الخطة الأميركية للسلام التي تسلمها كتابياً من وزير الجيش الأميركي، دانييل دريسكول، في أثناء زيارته إلى كييف.

وتتكون الخطة من 28 بنداً تقتضي أن تقدم كييف تنازلات كبيرة من أجل إنهاء الحرب تلبية للمطالب الروسية، ومن بينها تثبيت حياد أوكرانيا وعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) على مستوى الدستور وتحديد عدد أفراد الجيش الأوكراني، والاعتراف الفعلي بالسيادة الروسية في القرم ومقاطعتي دونيتسك ولوغانسك وتجميد النزاع على امتداد خطوط التماس في مقاطعتي زاباروجيا وخيرسون.

ويضغط الجانب الأميركي على أوكرانيا لإبرام اتفاق وفق "جدول زمني صارم". ورغم أن الخطة تتضمن مقترحات رفضتها أوكرانيا مراراً وتكراراً حتى الآن، لا يستبعد الرئيس الأوكراني النظر فيها. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الخطة التي طرحتها الولايات المتحدة أمس الخميس لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بأنها "جيدة" وينبغي أن تكون مقبولة لكلا الطرفين. وذكرت ليفيت، في مؤتمر صحافي عقدته أمس، أنّ الولايات المتحدة تواصل مباحثاتها مع روسيا وأوكرانيا، وأنّ مبعوثها الخاص ستيف ويتكوف يشارك بنشاط في مسار المحادثات.