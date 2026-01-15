بوتين: العالم يزداد خطورة والحل مع كييف يتطلب ضمانات أمنية متبادلة

- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع الدولي يتدهور بسرعة، مشيراً إلى أن العالم يزداد خطورة بسبب الأطراف التي تفرض إرادتها بالقوة، مع تأكيد التزام روسيا بمُثُل عالم متعدد الأقطاب يقوم على التوازن وعدم الهيمنة. - في الملف الأوكراني، شدد بوتين على ضرورة ضمانات أمنية شاملة ومتساوية، مؤكداً أن روسيا ستواصل السعي لتحقيق أهدافها في غياب هذه الضمانات، ودعا لمناقشة مقترحات أمنية جديدة في أوروبا. - المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أشار إلى أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي يعرقل عملية السلام، مؤكداً انفتاح موسكو على الحل واستمرار الحوار مع واشنطن.

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الوضع الدولي يشهد تدهورا متسارعا، وأن العالم "يزداد خطورة" في ظل وجود أطراف ترى أن من حقها فرض إرادتها بالقوة وتوجيه الآخرين وإصدار الأوامر، وشدد على أن روسيا ملتزمة بجدية بمُثُل عالم متعدد الأقطاب، يقوم على التوازن وعدم الهيمنة.

وقال بوتين، في كلمة ألقاها أمام سفراء جدد قدموا أوراق اعتمادهم في الكرملين، إن "الوضع على الساحة الدولية يتدهور على نحو متزايد، ولا أرى أن أحدا سيختلف مع هذا، فالصراعات الطويلة الأمد تزداد حدة، وتظهر نقاط اشتعال خطيرة جديدة". ولم يتطرق الرئيس الروسي في كلمته إلى إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ولا إلى الاحتجاجات في إيران أو تهديدات الرئيس الأميركي بشأن غرينلاند.

وفي ما يتعلق بالملف الأوكراني، قال بوتين إن موسكو، كما كييف، تطالب بضمانات أمنية لتكون جزءاً من أي اتفاق سلام محتمل. وأضاف: "يتعين علينا أن ننطلق من فرضية مفادها أن الأمن يجب أن يكون شاملا حقا، وبالتالي متساويا وغير قابل للتجزئة، ولا يمكن ضمانه للبعض على حساب أمن الآخرين"، وتابع أن "روسيا ستواصل، في غياب ذلك، السعي لتحقيق الأهداف التي حددتها"، كما دعا إلى مناقشة المقترحات الروسية المتعلقة بإقامة بنية أمنية جديدة في أوروبا.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الكرملين يتفق مع تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال فيه إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا، رغم أن بوتين لا يزال منفتحا عليها.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال للصحافيين بشأن تصريح ترامب بأن موسكو مستعدة للتوصل إلى اتفاق حول الأزمة الأوكرانية، وأن زيلينسكي يتحمل مسؤولية تأخير الحل: "يمكننا الاتفاق على ذلك، هذا هو الواقع"، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية. وأضاف بيسكوف أن "الرئيس بوتين والجانب الروسي لا يزالان منفتحين على الحل، وموقف موسكو معروف جيدا لدى المفاوضين الأميركيين ولدى الرئيس دونالد ترامب، كما أنه معروف في كييف ولدى قيادة النظام هناك"، وأكد أن هذا الموقف "ثابت ولم يتغير".

واعتبر المتحدث باسم الكرملين أن "الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم بالنسبة لنظام كييف"، مشيرا إلى أن "حيّز اتخاذ القرارات لدى النظام الأوكراني يضيق". وأضاف: "قلنا العام الماضي إن الوقت قد حان لكي يتحمل زيلينسكي المسؤولية ويتخذ القرار المناسب، وحتى الآن لم تفعل كييف ذلك". وشدد بيسكوف في ختام حديثه على أهمية استئناف الحوار مع واشنطن بشأن الملف الأوكراني، مؤكدا استمرار نشاط المبعوثين الأميركيين.

(أسوشييتد برس، رويترز)