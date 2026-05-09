بوتين: الحرب في أوكرانيا تقترب من نهايتها

- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، معرباً عن أمله في إنهاء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بسرعة، مشيراً إلى عدم تلقي روسيا أي مقترحات من أوكرانيا بشأن تبادل الأسرى الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. - اتهمت موسكو كييف بانتهاك وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، حيث استهدفت القوات الأوكرانية مواقع عسكرية روسية، بينما أفادت أوكرانيا بوقوع 45 هجوماً روسياً في إقليم دونباس. - رغم دعم الكرملين وكييف لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إلا أن التوصل إلى اتفاق سلام لا يزال بعيد المنال بسبب تعقيدات القضايا وتوقف المحادثات.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في إنهاء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران "في أسرع وقت ممكن". وأوضح بوتين في تصريحات للصحافيين أنّ روسيا لم تتلق حتى الآن أي مقترح من أوكرانيا بشأن عملية واسعة لتبادل الأسرى كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنها أمس الجمعة، مضيفاً: "نعتمد على الجانب الأوكراني للرد على الاقتراح الذي قدمه رئيس الولايات المتحدة، لكننا للأسف لم نتلق أي اقتراحات حتى الآن".

ورداً على سؤال بشأن استعداده للدخول في محادثات مع الأوروبيين، قال بوتين إن الشخصية الأوروبية المفضلة لديه هي المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر. كما أعرب الرئيس الروسي عن أمله في انتهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران سريعاً، محذراً من أن الجميع سيكون "خاسراً" إذا استمر التوتر بين الطرفين.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، اتهمت موسكو كييف بانتهاك وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، والذي تم بوساطة من الرئيس الأميركي. وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، استناداً إلى معلومات من وزارة الدفاع، أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع عسكرية روسية وبنية تحتية مدنية باستخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية.

وأفادت الوكالة بأن مناطق كالوغا وتولا وسمولينسك وكورسك وبريانسك وبيلغورود الروسية تعرضت لهجمات، إلى جانب جمهورية الشيشان ومنطقتي ستافروبول وكراسنودار في جنوب روسيا. ولم يصدر في البداية أي تأكيد لهذه الهجمات من الجانب الأوكراني، لكن هيئة الأركان العامة الأوكرانية أفادت بوقوع 45 هجوماً روسياً بحلول الصباح الباكر في المناطق المتنازع عليها شرقي أوكرانيا في إقليم دونباس.

وتتحدث موسكو وكييف عن انتهاكات لوقف إطلاق النار على الرغم من إعلان ترامب عن وقف لإطلاق النار مدة ثلاثة أيام، من السبت إلى الاثنين، حظي بتأييد الكرملين وكييف. واتفق الجانبان أيضاً على تبادل 1000 سجين لكل منهما. وقال ترامب للصحافيين أمس في واشنطن: "أود أن أرى نهاية لذلك. الصراع بين روسيا وأوكرانيا هو أسوأ شيء منذ الحرب العالمية الثانية من حيث الخسائر في الأرواح. 25 ألف جندي شاب كل شهر. هذا جنون". وأضاف أنه "يود أن يرى تمديداً كبيراً" لوقف إطلاق النار.

واليوم السبت، قال الكرملين إن الولايات المتحدة تتعجل التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن التوصل إلى اتفاق من أي نوع لا يزال بعيد المنال للغاية بسبب القضايا المعقدة وتوقف المحادثات. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لمراسل التلفزيون الحكومي بافيل زاروبين: "من المفهوم أن الجانب الأميركي في عجلة من أمره". وأضاف: "لكن مسألة التسوية الأوكرانية معقدة للغاية، والتوصل إلى اتفاق سلام هو طريق طويل للغاية يتضمن تفاصيل معقدة".

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)