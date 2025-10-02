بوتين: أوروبا مسؤولة عن استمرار الحرب في أوكرانيا

- ألقى بوتين باللوم على أوروبا في استمرار الحرب في أوكرانيا، مشيدًا بجهود السلام لدول بريكس والدول العربية، ومؤكدًا على مراقبة روسيا لتسلح أوروبا دون نية مهاجمة الناتو. - حذر الكرملين من تصعيد خطير إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ توماهوك، مشيرًا إلى تقديم الناتو معلومات استخباراتية لأوكرانيا. - تناول بيسكوف مسألة مصادرة الأصول الروسية، مؤكدًا على الرد الروسي، مع استمرار الحوار مع الولايات المتحدة، واقتراح ألماني بمنح أوكرانيا قرضًا باستخدام الأصول الروسية المجمدة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنّ أوروبا هي المسؤولة عن استمرار الحرب في أوكرانيا. وأضاف أنّ روسيا ممتنة لدول مجموعة بريكس والدول العربية لجهود السلام التي تبذلها، وكذلك لحليفتيها كوريا الشمالية وبيلاروسيا. وتعهّد بوتين بردّ "قوي" على "عسكرة أوروبا"، أثناء إلقائه خطاباً في منتدى بجنوب روسيا.

وقال "نراقب من كثب تنامي عسكرة أوروبا"، مضيفاً أن "الإجراءات الانتقامية الروسية لن تتأخر. سيكون الرد على هذا النوع من التهديدات قوياً جداً". وقال بوتين إن روسيا ستردّ بسرعة إذا أقدمت أوروبا على استفزاز موسكو، وسط ما وصفه بأنه "تسلح هيستيري" في القارة الأوروبية، لكنه أكد في المقابل أنه ليست لديه نية لمهاجمة حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة.

إلى ذلك، أكد الكرملين، اليوم، أنه ستكون هناك جولة جديدة من التصعيد الخطير بين روسيا والغرب، في حال تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ توماهوك لشنّ هجمات في العمق الروسي. وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّ روسيا اطلعت على التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس مثل هذه الخطوة، مضيفاً أنه سيكون هناك رد روسي إذا حدث ذلك. وقال بيسكوف لمراسل الكرملين بافل زاروبين: "إذا حدث هذا، فسوف يثير جولة توتر جديدة (بدرجة) خطيرة، وسيترتب عليه رد مناسب من الجانب الروسي". وأضاف بيسكوف "لكن من ناحية أخرى، يبقى من الواضح أيضاً أنه... لا يمكن لأي سلاح أن يغير مسار الأحداث بشكل جذري".

وفي سياق متصل، تحدث بيسكوف عن أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يزودان أوكرانيا بمعلومات مخابراتية بشكل منتظم، بعد تقارير تفيد بأن واشنطن ستقدم معلومات مخابراتية عن أهداف طاقة روسية إلى كييف. وقال للصحافيين: "تنقل الولايات المتحدة الأميركية معلومات مخابراتية إلى أوكرانيا على نحو منتظم عبر الإنترنت". وأضاف "توريد واستخدام البنية التحتية لحلف الأطلسي والولايات المتحدة لجمع ونقل المعلومات المخابراتية إلى الأوكرانيين واضح".

وذكرت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"رويترز" أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات مخابراتية عن أهداف بعيدة المدى للبنية التحتية للطاقة داخل روسيا، بينما تدرس واشنطن ما إذا كانت سترسل إلى كييف صواريخ يمكن استخدامها في مثل هذه الضربات. وأشار المتحدث باسم الكرملين كذلك إلى أن المصادرة المحتملة للأصول الروسية لن تمر دون رد من روسيا. وقال: "هنا، يجب على الجميع أن يفهموا بوضوح أن هذا لن يمر دون رد. وبالطبع، سترد روسيا بضمان أن تكون مصالحها محددة وقابلة للقياس، وبضمان محاسبة المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف أن "الأمر برمته يشبه عصابة، أحدهم يراقب، وآخر يسرق، وآخر، مثل بلجيكا، يصرخ: دعونا نتشارك المسؤولية". ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات مخططة بين الإدارتين الروسية والأميركية، قال "إنها (الاتصالات) مستمرة في الواقع... بشكل عام، هناك قنوات للحوار، وهي تعمل". واقترح المستشار الألماني، فريدريش ميرز، في وقت سابق، منح أوكرانيا قرضاً دون فوائد بقيمة 140 مليار يورو تقريباً، باستخدام الأصول الروسية المجمدة، معلناً عن نيته مناقشة هذا الاقتراح في اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن.

