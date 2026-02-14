بهلوي يدعو ترامب إلى تدخل عسكري في إيران

- رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع، يدعو الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدعم الشعب الإيراني وإنهاء الجمهورية الإسلامية، مشيراً إلى أن الشعب لا يريد إصلاح النظام بل دفنه. - بهلوي يطالب بتدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة لتسريع نهاية النظام الإيراني، معتبراً أن المفاوضات الدبلوماسية وحدها لن تحقق مطالب الشعب الإيراني. - تزامناً مع مؤتمر ميونخ للأمن، احتشد نحو 200 ألف متظاهر في ميونخ احتجاجاً على السياسات القمعية للسلطات الإيرانية، مع دعم دولي من قادة مثل الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

دعا رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع والمقيم في الولايات المتحدة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "مساندة الشعب الإيراني"، مؤكداً أن الوقت قد حان لـ"إنهاء الجمهورية الإسلامية". وقال بهلوي، في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: "إلى الرئيس ترامب... لقد سمع الشعب الإيراني قولكم إن المساعدة في الطريق، وهو يثق بكم، فساعدوه".

وشدد بهلوي على أن "الوقت قد حان لإنهاء الجمهورية الإسلامية"، مضيفاً: "هذا هو المطلب الذي يتردد صداه من دماء أبناء وطني، الذين لا يطلبون منا إصلاح النظام، بل مساعدتهم على دفنه". وكان ترامب قد صرح، أمس، بأن تغيير النظام في إيران سيكون "أفضل ما يمكن أن يحدث"، بالتزامن مع إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغط العسكري على طهران.

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، دعا بهلوي إلى تدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة، معتبراً أن ذلك قد "يسرع نهاية النظام الإيراني ويحفظ حياة المزيد من المحتجين"، على حد تعبيره. وأضاف أن "النظام الإيراني يبدو على شفا الانهيار"، وأن "المفاوضات الدبلوماسية وحدها قد لا تحقق ما يطالب به الشعب الإيراني".

وتابع بهلوي أن "الانتظار الطويل في المفاوضات مع طهران حول الاتفاق النووي قد لا يحقق ما تطلبه الحركة الاحتجاجية"، موضحاً أن "التوصل إلى حل دبلوماسي وحده لن يؤدي إلى التغييرات التي ينشدها الشعب الإيراني"، وداعياً إلى "إعادة التفكير في الاستراتيجية الدولية". وخلال المؤتمر، التقى بهلوي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي عبّر عن دعم بلاده للشعب الإيراني في ما وصفه بـ"كفاحه من أجل مستقبله".

وفي سياق متصل، قدّرت الشرطة الألمانية عدد المتظاهرين الذين احتشدوا في مدينة ميونخ للاحتجاج على ما وصفوه بـ"السياسات القمعية" للسلطات الإيرانية بنحو 200 ألف شخص، اليوم السبت، تزامناً مع انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن بمشاركة عدد من قادة العالم. وتجمع المحتجون في ساحة "تيريزينفيسه" وسط المدينة، رافعين شعارات مناهضة للحكومة الإيرانية.

(رويترز، فرانس برس)