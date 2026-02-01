بن قطاية لـ"العربي الجديد": نجهز لإطلاق أسطول من 150 سفينة صوب غزة

- أعلنت الهيئة الدولية لأسطول الصمود عن تجهيز أسطول بحري يضم 150 سفينة للإبحار نحو غزة في أبريل، بالتزامن مع قافلة برية مغاربية إلى معبر رفح، بعد تجاوب إيجابي من السلطات المصرية لتسهيل مرور القافلة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري. - تهدف المبادرة إلى كسر الحصار عن غزة وتوفير الغذاء والدواء للسكان، مع التركيز على التنسيق الجيد مع الجهات الرسمية لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها الإنسانية. - أكد مروان بن قطاية على أهمية تحويل التضامن الشعبي إلى فعل منظم ومسؤول، مشيراً إلى تحسين إدارة التواصل المجتمعي وتوسيع دوائر التنسيق لتحقيق تأثير ملموس.

أكد عضو الهيئة الدولية لأسطول الصمود والقيادي في هيئة أسطول الصمود المغاربية لدعم فلسطين مروان بن قطاية أن أسطولاً بحرياً جديداً يضم 150 سفينة يتوقع أن يبحر في إبريل/نيسان المقبل صوب قطاع غزة، فيما حصلت الهيئة على تجاوب مصري مشجع بشأن قافلة برية مغاربية يجرى تجهيزها ستنطلق في الفترة نفسها إلى معبر رفح.

وقال بن قطاية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الهيئة حصلت على رد إيجابي من السلطات المصرية بشأن السماح لقافلة إغاثية برية تنطلق قريباً من الجزائر إلى تونس وتمر عبر ليبيا، ثم تتوجه إلى معبر رفح، موضحاً: "في إطار السعي إلى تسهيل وتيسير عبور قافلة الصمود الثانية، قمنا بمراسلة السفارة المصرية بالجزائر، وفي عدد من دول العالم، وقد وردنا ردٌّ يُثمن المبادرة، ويُشير إلى استعداد الجهات المصرية المعنية للتنسيق عبر منظمة الهلال الأحمر المصري، وهذه الإشارة تُعدّ بداية إيجابية ومُشجعة، لأنها تضع المبادرة ضمن القنوات الإنسانية المعتمدة، وتفتح مجالاً للتفاهم حول الجوانب الإجرائية واللوجستية بما يخدم الهدف الإنساني المباشر: إدخال المساعدات وتخفيف المعاناة عن أهلنا في غزة".

وكشف بن قطاية، الذي يرأس في الوقت نفسه التنسيقية الجزائرية الشعبية لدعم فلسطين، أن القافلة البرية ستكون معززة بأسطول آخر. وأضاف: "بالتوازي مع المسار البري، هناك أسطول دولي واسع الاستعداد على المسار البحري، الهيئة العالمية لأسطول الصمود التي نحن أعضاء فيها، شرعت منذ أكثر من شهرين في التحضير لمبادرة بحرية دولية موسّعة، تستهدف تجميع مشاركة مدنية من عدة دول وجنسيات، وبمساهمة عدد كبير من السفن وفق الترتيبات الجارية، حيث نسعى للوصول إلى إطار عددي قد يتجاوز 150 سفينة"، مشيراً إلى أن "مبادرة الأسطول قد تنطلق مطلع إبريل من موانئ أوروبية ومغاربية متعددة، في محاولة جديدة لتجسيد الالتزام المدني العالمي بكسر الحصار وتثبيت الحق الإنساني لأهل غزة في الغذاء والدواء والعيش الكريم".

وكان مروان بن قطاية قد شارك في قيادة القافلة البرية السابقة وأسطول الصمود البحري الذي انطلق من تونس في أغسطس/آب الماضي، واعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي قبل الإفراج عنه رفقة الوفد الجزائري.

وشدد بن قطاية على الحاجة هذه المرة إلى تنسيق جيد مع الجهات الرسمية الفاعلة كافة لضمان نجاح المبادرة، قائلاً: "نحن نعتقد أن قافلة الصمود الثانية والاستعداد لأسطول دولي جديد يمثّلان محاولة واعية لإعادة تعريف التضامن، من ردّة فعل إلى فعل منظم؛ ومن عاطفة إلى مسؤولية، نحن ندعم التنسيق الإنساني مع الجهات المعنية، ونؤمن بأن المبادرات الشعبية المنظمة ليست بديلاً عن العمل الرسمي للدول، لكنها رافعة إنسانية وأخلاقية تُذكّر العالم بأن الحصار عقاب جماعي لا يجوز أن يصبح أمراً طبيعياً، غزة تحت ضغط الحصار والمعاناة تحتاج ممرات إنسانية آمنة، وتنسيقاً جاداً، وشراكاتٍ مسؤولةً تترجم إرادة الشعوب إلى أثرٍ حقيقي".

وقد فتح منذ الخميس الماضي باب التسجيل للمتطوعين للمشاركة في أسطول الصمود العالمي. ورداً على سؤال حول كيفيات الاستفادة من التجارب الإغاثية السابقة والعوائق التي واجهتها، قال بن قطاية: "لقد باشرنا في هيئة الصمود المغاربية الترتيبات الخاصة بإطلاق قافلة برية ثانية، ونعتقد، بناءً على تراكم التجارب السابقة، أن قافلة الصمود الثانية ستكون أكثر قدرة على تحقيق أهدافها المعلنة، وفي مقدمتها: الإسهام في كسر الحصار عملياً عبر إدخال المساعدات، ونقل طاقة التضامن إلى فعلٍ إنساني مؤثر". وأشار إلى أن الهيئة "تستفيد من دروس التجربة الأولى على ثلاثة مستويات؛ المستوى الشعبي من حيث تحسين إدارة التواصل المجتمعي والإسناد المدني خلال مسارات العبور، ومن حيث المستوى الدبلوماسي والمؤسسي: اعتماد خطاب أكثر انضباطاً، وتوسيع دوائر التنسيق مع الجهات الرسمية والإنسانية ذات الصلة، ونعمل على المستوى التنظيمي واللوجستي من خلال تطوير آليات التسجيل، وتنظيم أفواج العمل وإدارة الفرق الميدانية، وتوحيد الرسائل الإعلامية".

وشدد المسؤول الإغاثي الجزائري على أن "كل هذه المبادرات المدنية والإنسانية تسعى للعمل ضمن قنوات تنسيق مسؤولة حيثما أمكن، لكون قطاع غـزة يعيش وضعاً إنسانياً بالغ القسوة، تُقابله موجات تضامن شعبية واسعة في المنطقة والعالم، غير أنّ التحدّي الحقيقي يتمثل في تحويل التضامن من مشاعر عابرة إلى فعل منظّم يحترم الأطر الإنسانية، ويستند إلى تنسيق مسؤول مع الجهات المعنية، ويُحدث أثراً ملموساً على الأرض".

وتابع: "نحن نعتبر أن المبادرات المدنية المنظمة - البرية والبحرية - بوصفها مساراً داعماً للعمل الإنساني، ورسالة واضحة بأن الشعوب والمؤسسات المدنية قادرة على المساهمة حين تتعقد المسارات التقليدية"، مضيفاً: "ربما أدّى وقف الحرب إلى تراجع فاعلية الكثير من الداعمين للقضية ظناً منهم أن الأمور قد تحسّنت، غير أن الواقع الميداني والإنساني لا يزال يشير إلى صعوبات كبيرة في حياة السكان داخل القطاع، واستمرار القيود التي تعرقل الإغاثة والتعافي، بما يجعل الوضع مزرياً على المستويات الأساسية".