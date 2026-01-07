بن فرحان يلتقي مسؤولين أميركيين في واشنطن: بحث المستجدات الدولية

- بدأ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان زيارة إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، تركز على العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية، خاصة التوترات في اليمن. - تأتي الزيارة في ظل تصعيد في اليمن بعد اجتياح المجلس الانتقالي الجنوبي لمحافظتي حضرموت والمهرة، وتدخل السعودية بطلب من رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي. - دعت السعودية جميع المكونات الجنوبية في اليمن للمشاركة في مؤتمر بالرياض لبحث حلول عادلة للقضية الجنوبية، مؤكدة أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجتها.

بدأ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الأربعاء، زيارة إلى واشنطن يجري خلالها محادثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو. وأفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان، بأن بن فرحان وصل إلى مدينة واشنطن، وسيلتقي روبيو خلال الزيارة، من دون تحديد مدتها. وستشمل المحادثات "بحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية". وقبل أسبوع، أجرى الجانبان محادثات هاتفية بشأن التوترات المستمرة الحاصلة في اليمن، ومناقشة القضايا التي تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين، وفق بيان للخارجية الأميركية في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وتشهد المنطقة توترات وأزمات في اليمن وغزة وسورية ولبنان.

وتأتي زيارة بن فرحان إلى واشنطن في ظل التصعيد في اليمن عقب اجتياح المجلس الانتقالي الجنوبي لمحافظتي حضرموت والمهرة، وتدخل السعودية بطلب من رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي. وكانت السعودية دعت الأسبوع الماضي جميع المكونات الجنوبية في اليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه على أراضيها بهدف وضع تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية. جاء ذلك بعد ساعات من تقدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بطلب إلى المملكة لاستضافة هذا المؤتمر.

وقالت السعودية في بيان لخارجيتها، إنها "تُرحب بطلب العليمي وتدعو كافة المكونات الجنوبية للمشاركة الفعالة في المؤتمر لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية وبما يُلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة". وأوضحت أن دعوتها هذه تأتي استجابة لطلب العليمي "عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية للجلوس إلى طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية".

وأضافت أن الدعوة تأتي أيضا انطلاقاً من المضامين الواردة في بيان وزارة خارجيتها الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بشأن القضية الجنوبية، والذي أكدت فيه أنها "قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن". وتابعت أنها بادرت إلى الدعوة لهذا المؤتمر في ظل علاقاتها الوثيقة مع اليمن وفي إطار ما "تتطلبه المصالح المشتركة في ظل الظروف الراهنة، واستمراراً لجهود المملكة في دعم وتعزيز أمن اليمن واستقراره، وتوفير الأجواء المناسبة للحوار".

