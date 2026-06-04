بن غفير يواصل التدخّل بشؤون الأقصى والشرطة تستقطب مستوطنين للعمل فيه

- تدخل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لإلغاء أوامر الإبعاد عن المستوطنين المخالفين في المسجد الأقصى يثير تساؤلات حول تأثيره على الوضع القائم، ويتعارض مع وثيقة المبادئ الموقعة مع المستشارة القضائية للحكومة. - شرطة الاحتلال الإسرائيلي تجند عناصر يمينيين ومتطرفين، بما في ذلك متدينين يهود، للمشاركة في اقتحامات المسجد الأقصى، بالتعاون مع ناشطين متطرفين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. - المبادرات الجديدة تشمل إدخال متدينين يهود إلى وحدة "جبل الهيكل"، مما يعكس تغييرات في السياسات المتعلقة بالمسجد الأقصى، مع زيادة ساعات الاقتحام وتعزيز التواصل بين قادة الشرطة ووزير الأمن القومي.

في الوقت الذي تُبعد فيه شرطة الاحتلال الإسرائيلي مصلين مسلمين عن المسجد الأقصى، يحرص وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير

، على إبطال أوامر الإبعاد الصادرة بحق المستوطنين المخالفين للإجراءات الإسرائيلية نفسها. وفي غضون، ذلك تعمل شرطة الاحتلال على استقطاب عناصر يمينيين ومتطرفين، إلى صفوفها للمشاركة في عمليات اقتحام القوات للحرم القدسي.

ويشير تقرير في صحيفة هآرتس العبرية اليوم الخميس، إلى أن بن غفير، طالب بإلغاء أمر إبعاد مستوطِنة عن المسجد، رغم مخالفتها التعليمات الإسرائيلية، ورفعها قبل نحو ثلاثة أسابيع علم إسرائيل، وإنشادها إلى جانب مستوطنين آخرين، النشيد الإسرائيلي "هتكفا"، في باحات الأقصى. ويوضح التقرير أن قائد لواء القدس في شرطة الاحتلال، أفشالوم فيلد استجاب لطلبه. ويتعارض طلب الوزير، مع وثيقة المبادئ التي سبق أنّ وقّع عليها مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، والتي تحظر عليه التدخّل في القرارات العملياتية للشرطة، والتي صدّقتها المحكمة لاحقاً.

ورأى فيلد في حينه، أن إبعاد المستوطنة لشهرين، ضروري لمنع الإضرار بالسلامة الشخصية أو الممتلكات، قبل خضوعه لاحقاً لطلب الوزير. وكان بن غفير، قد استغل حصانته البرلمانية، في اليوم نفسه، ورفع علم إسرائيل في المسجد الأقصى، على مرأى من عناصر الشرطة، ضمن احتفاله بما يُسمى "يوم القدس".

وليست هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها بن غفير في القرارات المتعلّقة بالمسجد الأقصى، وسبق أن تباهى في عدة مناسبات، بتغيير ما يُسمى "الوضع القائم"، ومن ضمنها السماح بالطقوس التلمودية الجهرية في المسجد، والسجود الملحمي، والرقص، وإدخال "أوراق صلاة"، كما شهدت الآونة الأخيرة، زيادة في ساعات اقتحام المستوطنين للأقصى، وارتفاع عدد المقتحمين، فيما يبدو أن رفع الأعلام الإسرائيلية، سيشكّل جزءاً من المشهد الجديد.

تقارير عربية بن غفير يقتحم الأقصى رافعاً علم إسرائيل عشية ذكرى احتلال القدس

تجنيد مستوطنين في صفوف الشرطة

في السياق، أشارت "هآرتس" في تقرير لها أمس الأربعاء، إلى أن شرطة الاحتلال، تعمل على تجنيد متدينين يهود للعمل في المسجد الأقصى. كما تتعاون الشرطة مع ناشطين متطرفين يروجون لاقتحام المسجد، لاستقطاب عناصر جديدة من بينهم والانخراط في صفوفها. ونشر دانييل لارخ، نائب قائد "وحدة جبل الهيكل" في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، دعوة لتجنيد أفراد شرطة، وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومجموعات واتساب، من بينها مجموعات مرتبطة بمنظمات يمينية ومستوطنون.

وجاء في الدعوة: "بدأنا مشروع تجنيد شرطيين متدينين للعمل في جبل الهيكل (المسجد الأقصى). كل من يرغب في أن يكون جزءاً من تطبيق السيادة، فليتواصل معي". ويشير مستوطنون ناشطون في جماعات "جبل الهيكل"، إلى وجود حاخامات يشجعون طلابهم على "الخدمة" في المسجد الأقصى، بهدف إظهار "وجود يهودي"، في صفوف الشرطة أيضاً. وخلال العام الأخير انضم إلى الشرطة عدد من المستوطنين، المعتادين على اقتحام المسجد.

وتندرج وحدة جبل الهيكل"، ضمن وحدة الأماكن المقدّسة التابعة لشرطة الاحتلال. وتشير مصادر في الشرطة إلى أن قادة المنطقة يحافظون على تواصل مباشر مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وزوجته إيلا، كما أن عروض التوظيف، تشمل شروط عمل جيّدة وجذابة. ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أنّ المبادرة إلى إدخال متدينين يهود وأعضاء في جماعات "الهيكل" إلى الوحدة المسؤولة عن المسجد الأقصى، هي خطوة أخرى، ضمن تغيير السياسات المتعلقة بالمكان.