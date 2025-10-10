بن غفير يهدّد نتنياهو: تفكيك حماس أو تفكيك الحكومة

- هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالانسحاب من حكومة نتنياهو إذا لم يتم تفكيك حركة حماس، معارضًا إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، واصفًا إياهم بالإرهابيين الذين سيعودون لممارسة الإرهاب. - أكد بن غفير أنه لن يكون جزءًا من حكومة تسمح باستمرار حكم حماس في غزة، مشددًا على أن تفكيك حكم حماس هو هدف مركزي للحرب. - أعلنت حكومة الاحتلال وقف إطلاق النار في غزة بعد مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بمشاركة دولية وإشراف أميركي.

هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالانسحاب من حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو في حال لم يتم "تفكيك" حركة حماس، فيما قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن بن غفير عارض، خلال حضور المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر جلسة للحكومة الإسرائيلية، إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وقال إنه "لا سلام مع حماس، وهي تريد قتلنا".

وكتب بن غفير، الذي يتزعم حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) عبر قناته على تيلغرام، أنه "سعيد" بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، قبل أن يضيف أنه "لا يجوز إطلاقاً تجاهل مسألة الثمن. إطلاق سراح آلاف الإرهابيين (على حد وصفه للأسرى الفلسطينيين)، من بينهم 250 قاتلاً من المتوقع الإفراج عنهم من السجون. هذا ثمن باهظ لا يُحتمل".

وتابع الوزير الإسرائيلي المتطرف ضمن ادعاءاته: "هؤلاء إرهابيون أثبتت التجربة أنهم سيعودون لممارسة الإرهاب وقتل اليهود. وبناءً على ذلك، أنا ووزراء حزب عوتسما يهوديت لن نصوّت لصالح صفقة تُفرج عن هؤلاء الإرهابيين القتلة، وسنعارضها في الحكومة". وأضاف بن غفير: "إلى جانب البشرى بإطلاق سراح جميع رهائننا، لا ننسى الهدف المركزي للحرب الذي تم تحديده منذ بدايتها: التأكد من أن هذه الكارثة لن تتكرر، وذلك من خلال تفكيك حكم حماس".

وأردف: "في المحادثات التي جرت بيني وبين رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة، أوضحت أنه في أي حال من الأحوال لن أكون جزءاً من حكومة تسمح باستمرار حكم حماس في غزة. هذا خط أحمر واضح. وقد تعهد لي رئيس الوزراء بأن هذا ما سيكون. قلت لرئيس الوزراء، وأقول لكم أيضاً، يا مواطني إسرائيل: لن أشارك في أي حالة من حالات الخداع. إذا لم يتم تفكيك حكم حماس، أو إذا قيل لنا فقط إنه جرى تفكيكها بينما في الواقع تستمر في الوجود تحت غطاء آخر، فإن حزب عوتسما يهوديت سيحلّ الحكومة".

وقبل انعقاد جلسة الحكومة، التقى نتنياهو في مكتبه مع ويتكوف وكوشنر بحضور وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، لينضم بعد ذلك الموفدان الأميركيان لجلسة الحكومة المنعقدة للمصادقة على اتفاق غزة، بينما أوردت "القناة 13" الإسرائيلية أن ويتكوف وكوشنر سيشاركان غداً الجمعة في اجتماع مع نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية بشأن خيارات الحكم في غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الاحتلال أن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ في غضون 24 ساعة بعد اجتماعها مساء الخميس وموافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إلى أنه "في غضون 24 ساعة من انعقاد اجتماع مجلس الوزراء، سيبدأ وقف إطلاق النار في غزة". وفجر الخميس، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين. وجاء الاتفاق بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ المصرية، وبمشاركة وفود من تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.