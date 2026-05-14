بن غفير يقتحم الأقصى رافعاً علم إسرائيل عشية ذكرى احتلال القدس

- اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، مما أدى إلى تصاعد التوترات في القدس، حيث شهدت باحات المسجد رقصات وأغاني من المستوطنين وفرضت قيود على دخول المصلين. - أغلقت قوات الاحتلال جمعية "مديد" الخيرية في نابلس وصادرت محتوياتها، ونفذت اعتقالات في الضفة الغربية، مما يعكس تصاعد الضغوط على العمل الخيري والسكاني. - تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث أحرقوا أراضٍ واعتدوا على منازل الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابات ونزوح عائلات فلسطينية.

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بعد ظهر اليوم الخميس، المسجد الأقصى، ورفع علم الاحتلال. وقالت محافظة القدس في بيان، إنّ "بن غفير اقتحم المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وقام بحركات استفزازية ورقصات داخل باحاته، تزامناً مع تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في ما يُسمّى يوم توحيد القدس". وكتب بن غفير عبر حسابه على "إكس" بعد احتفاله بالرقص والقفز والغناء: "بعد 59 عاماً على تحرير القدس، رفعت علم إسرائيل في جبل الهيكل، ويمكن القول بفخر: لقد أعدنا السيادة إلى جبل الهيكل. هذا العام كان رمضان الأكثر هدوءاً منذ سنوات طويلة، بفضل العمل الجاد، والسياسة الحازمة، وعناصر الشرطة والمقاتلين الذين عملوا ليلاً ونهاراً من أجل أمن مواطني إسرائيل والحفاظ على النظام في القدس. اليوم، أكثر من أي وقت مضى، جبل الهيكل في أيدينا! يوم قدس سعيد".

وأكدت محافظة القدس أنّ عشرات المستوطنين اقتحموا صباح اليوم باحات المسجد الأقصى، حيث رقصوا وغنّوا أغنية "سيُبنى الهيكل" في الساحة الشرقية، وذلك خلال ما يُسمّى بالاقتحام التعويضي لإحياء الذكرى العبرية لاحتلال القدس. وتأتي هذه الاقتحامات في ظل أجواء ما يُسمّى "يوم القدس"، حيث تشير منصات المستوطنين ومنظماتهم المرتبطة بما يُعرف بـ"منظمات الهيكل"، إلى اقتحام اليوم باعتباره "قبيل يوم القدس"، مع عدم اعتباره الاقتحام المركزي الذي يسعون لتنفيذه، في إشارة إلى نيتهم الدفع نحو اقتحامات أوسع صباح يوم غدٍ الجمعة، في حال موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت محافظة القدس إن مستوطنين أدوا سجوداً ملحمياً مع بدء اقتحامات المسجد الأقصى صباح اليوم، لإحياء الذكرى العبرية لاحتلال القدس 15 مايو/ أيار. وأشارت المحافظة إلى أن عضو الكنيست الإسرائيلي أرييل كيلنر اقتحم صباح اليوم الأقصى برفقة مستوطنين، تزامناً مع ما يُسمّى بـ"يوم توحيد القدس". وفرضت شرطة الاحتلال إجراءات مشددة بحق المصلين في المسجد الأقصى، بهدف إخلائه أمام اقتحامات المستوطنين خلال ما يسمى "الاحتفال التعويضي" بالذكرى العبرية لاحتلال القدس.

وبحسب بيان لمحافظة القدس، فقد منعت قوات الاحتلال دخول الرجال دون سن 60 عاماً والنساء دون 50 عاماً إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر، كما اعتدت على عدد من الرجال والنساء بالدفع والضرب عند أبواب المسجد. وأجبرت شرطة الاحتلال المصلين وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وطلبة المدرسة الشرعية على البقاء داخل المصليات المسقوفة والمباني، ومنعت وجودهم في ساحات المسجد الأقصى لإفراغها بالكامل أمام المقتحمين.

وأشارت محافظة القدس إلى أنه وبحسب المعطيات، لم يتجاوز عدد المسلمين الموجودين داخل الأقصى، بمن فيهم موظفو الأوقاف وطلبة المدرسة الشرعية الذين يتقدم بعضهم لامتحانات نهائية، نحو 150 شخصاً، في حين تجاوز عدد المقتحمين خلال الساعة الأولى الـ 200. وفي البلدة القديمة من القدس، أجبرت قوات الاحتلال التجار على إغلاق محالهم التجارية طوال اليوم، في إطار إجراءاتها لتأمين اقتحامات المسجد الأقصى ومسيرة الأعلام المقررة مساءً.

إلى ذلك، انتشرت مقاطع فيديو تُظهر اعتداءات همجية من قبل المستوطنين على فلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس، إضافة إلى ترديدهم شتائم بذيئة. ونفذ مستوطنون رقصات واستفزازات داخل البلدة، تزامناً مع اقتحامهم أحياء المدينة وأسواقها قبيل انطلاق ما تُسمى "مسيرة الأعلام". وأقدم أحد المستوطنين، بحسب محافظة القدس، على تعليق العلم الإسرائيلي على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، خلال اقتحامه للمسجد. وأكدت محافظة القدس أن شرطة الاحتلال ضيّقت على الصحافيين واعتدت عليهم داخل البلدة القديمة.

من جانب آخر، أكدت محافظة القدس أن مجموعات من المستوطنين، بدأت بعد ظهر اليوم، التجمع قبالة باب العمود وباب الساهرة في القدس المحتلة، استعداداً للمشاركة في ما تُسمى "مسيرة الأعلام" التي تُنظم في ما يُسمّى "يوم توحيد القدس"، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال وإجراءات مشددة في محيط البلدة القديمة. إلى ذلك، أكدت المحافظة أن مستوطنين رفعوا أعلام الاحتلال في منطقة باب الخليل، كذلك اعتدى مستوطنون على المواطنين الفلسطينيين في حارة النصارى وأحياء عدة داخل البلدة القديمة من القدس المحتلة، قبيل انطلاق ما تُسمّى "مسيرة الأعلام"، حيث نفذوا استفزازات واعتداءات بحق الأهالي والمارة.

الاحتلال يغلق جمعية خيرية في نابلس

في غضون ذلك، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جمعية خيرية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ونفذت اقتحامات واعتقالات في عدة محافظات من الضفة الغربية، بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من المناطق. وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية "مديد" الخيرية، ومديرها التنفيذي، أحمد دويكات، في حديث مع "العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر اليوم الخميس، مدينة نابلس بعدة آليات عسكرية، ودهمت مقر جمعية مديد الخيرية في حي الجبل الشمالي، قبل أن تقوم بخلع أبوابها والعبث بمحتوياتها ومصادرة بعضها مع مبالغ مالية وإغلاقها لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح دويكات أن قوات الاحتلال اقتحمت مقر الجمعية فجر اليوم، وبقيت داخله لساعات، حيث قامت بتفتيش المكاتب وتفتيش الملفات والخزائن، ومصادرة خمسة أجهزة حاسوب، من بينها أجهزة جديدة غير مستخدمة، إضافة إلى مصادرة مبلغ مالي، قبل أن تضع إخطاراً على باب الجمعية يقضي بإغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، مع منح مهلة شهر للاعتراض على القرار، ثم انسحبت. وأكد مدير الجمعية التنفيذي أن الجمعية ستتابع القضية قانونياً، مشدداً على أن عملها قانوني بالكامل منذ تأسيسها عام 2010، وأنها مرخصة لدى وزارتي الداخلية والتنمية الاجتماعية الفلسطينيتين وتعمل وفق الأصول القانونية وتخضع لتقارير دورية ومحاسبة قانونية.

وأشار دويكات إلى أن الجمعية تنشط في تنفيذ برامج خيرية تشمل توزيع الأضاحي، وتشغيل مطبخ خيري لتقديم وجبات الطعام، ومشاريع القرطاسية والكسوة وكعك العيد، إضافة إلى تقديم أدوات مساعدة لذوي الإعاقة، موضحاً أن خدماتها تصل إلى آلاف العائلات في محافظة نابلس. ولفت إلى أن التبرير الوارد في قرار الإغلاق يتحدث عن "بيع أشياء لا يجوز الاتجار بها"، وهو ما نفاه بشكل قاطع، قائلاً: "إن الجمعية لا تمارس أي نشاط تجاري أو عمليات بيع، وإنما تقدم مساعدات إنسانية وخدمات خيرية فقط".

واعتبر دويكات أن ما جرى يمثل استهدافاً مباشراً للعمل الخيري ومحاولة للحد من وصول المساعدات إلى العائلات المحتاجة والتضييق على الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

اعتقالات في الضفة

وفي سياق آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالات واقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وبحسب ما ذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، فقد اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، من بلدة تفوح غرب الخليل جنوبي الضفة، غانم محمد ارزيقات، وهو طبيب أسنان، وأسامة إبراهيم طرده، المختص في العلاج الطبيعي، عقب مداهمة منزليهما. في حين، اعتقلت قوات الاحتلال مهند جبريل الزبيدي (52 عاماً) ونجله الطفل آدم (12 عاماً)، بعد اقتحام منزلهما والعبث بمحتوياته في مخيم الجلزون شمال رام الله، وسط الضفة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، فيما اقتحمت بلدة الزاوية غرب سلفيت ونفذت عمليات تفتيش واسعة لمنازل الفلسطينيين، تخللتها تحقيقات ميدانية مع عدد منهم دون الإبلاغ عن اعتقالات.

اعتداءات مستمرة للمستوطنين

في موازاة ذلك، تواصلت اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق من الضفة الغربية، إذ أحرق مستوطنون أرضاً في سهل قرية المغير شمال شرقي رام الله، مساء الأربعاء، فيما اقتحمت قوات الاحتلال القرية خلال محاولة الأهالي إخماد النيران، وأطلقت قنابل الإنارة والغاز السام المسيل للدموع بكثافة باتجاه منازل الفلسطينيين.

كما أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين أجبروا، صباح اليوم الخميس، عائلة المواطن البدوي إبراهيم سليمان كعابنة والمكوّنة من سبعة أفراد على الرحيل من المنطقة الواقعة غرب قرية العوجا في محافظة أريحا والأغوار. وأشار مليحات إلى أن العائلة كانت قد هُجّرت سابقاً من منطقة فروش بيت دجن شرق نابلس شمالي الضفة، قبل أن تتعرض لعملية تهجير جديدة دفعتها مجدداً للنزوح باتجاه الأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة، أكد الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد"، أن فلسطينياً وناشطاً أجنبياً أصيبا، مساء الأربعاء، جراء اعتداء مستوطنين بالحجارة على مسكن الفلسطيني محمد الجبارين في المنطقة الشرقية من شعب البطم، ما أدى إلى إصابة نجله فادي وناشط أجنبي برضوض، فضلاً عن أضرار مادية في المكان.