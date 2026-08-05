بن غفير يتفقد خنادق للتماسيح حول سجن يضم أسرى فلسطينيين

- زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان سجن "كتسيعوت" لمتابعة خطة وضع التماسيح حول السجن، رغم تجميد المحكمة للخطة مؤقتاً، مما أثار جدلاً قانونياً وبيئياً. - بدأت السلطات الإسرائيلية حفر خنادق حول السجن، رغم اعتراضات قانونية وبيئية، بعد تعديل سيلمان للوضع القانوني لتمساح النيل، مما يتيح استخدامه كوسيلة حراسة، وسط تحذيرات من مخاطر المشروع. - شدد بن غفير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، مما أدى إلى تقارير حقوقية توثق تعرضهم للتجويع والتعذيب، مع استمرار احتجاز نحو 9,400 أسير فلسطيني.

تفقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الثلاثاء، برفقة وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، خنادق مخصصة للتماسيح حُفرت حول أحد أجنحة سجن "كتسيعوت" الذي يضم أسرى فلسطينيين. وجاءت الزيارة رغم إصدار المحكمة المركزية في القدس، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، في 2 أغسطس/آب الجاري، أمراً مؤقتاً بتجميد خطة وضع التماسيح حول السجن، لحين البت في الالتماس الذي قدمته جمعية "دعوا الحيوانات تعيش". وقال بن غفير: "هنا في هذا المكان من المفترض أن تكون هناك تماسيح، لكن المحكمة أصدرت أمراً قضائياً، وتواصل وضع العراقيل أمام ما نقوم به". وأضاف، متحدياً القرار: "ستكون هناك تماسيح، وسنخوض المعركة في المحكمة".

من جانبها، قالت سيلمان إنها وصلت إلى المكان برفقة بن غفير، عقب اجتماعات ومناقشات بشأن جلب تماسيح إلى محيط السجون التي يُحتجز فيها فلسطينيون تقول إسرائيل إنهم من وحدة "النخبة" التابعة لحركة "حماس". وأضافت، متوعدة الأسرى الفلسطينيين: "ليعلم كل من يعتدي على أبناء شعبنا أنه سينتهي به المطاف إلى المبيت في مكان تحيط به التماسيح".

وبدأت سلطات الاحتلال، في 22 يوليو/تموز الماضي، حفر خنادق بطول نحو 170 متراً حول جناح شديد الحراسة في سجن "كتسيعوت"، رغم اعتراضات قانونية وبيئية. وسبق ذلك أن عدّلت سيلمان الوضع القانوني لتمساح النيل، وأعادت تصنيفه بوصفه "حيواناً برياً مُربّى"، بما يتيح للأجهزة الأمنية الاحتفاظ به، رغم معارضة المستشارة القانونية لوزارتها وسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية. وقالت جهات مهنية إسرائيلية إنه لا توجد سابقة معروفة لاستخدام التماسيح وسيلة لحراسة السجون الحديثة، محذرة من مخاطر المشروع على الحيوانات والسلامة العامة.

وسبق لبن غفير أن نشر مقاطع مصورة من سجن "كتسيعوت"، تفاخر فيها بتشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، بما يشمل حرمانهم من الطعام والأغطية، وإجبارهم على النوم فوق صفائح حديدية. ومنذ توليه منصبه أواخر عام 2022، شدد بن غفير ظروف اعتقال الفلسطينيين، وسط تقارير حقوقية توثق تعرضهم للتجويع والتعذيب والعزل والإهمال الطبي.

وتحتجز إسرائيل نحو 9 آلاف و400 أسير فلسطيني، حتى مطلع يوليو/تموز الماضي، بينهم 99 أسيرة وأكثر من 350 طفلاً، وفق مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى. ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد داخل السجون الإسرائيلية 90 أسيراً فلسطينياً أُعلنت هوياتهم، وفق هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير.

(الأناضول)