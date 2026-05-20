- قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإهانة نشطاء أسطول الصمود العالمي المختطفين، مما أثار جدلاً واسعاً بعد نشره مقطع فيديو يظهر فيه وهو يتجول بين المعتقلين في ميناء أسدود. - مركز عدالة الحقوقي أكد أن اعتراض الجيش الإسرائيلي لسفن الأسطول في المياه الدولية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويعمل الطاقم القانوني على تقديم الاستشارات للمحتجزين. - تصرفات بن غفير لاقت انتقادات دولية، حيث دعت إندونيسيا وتركيا وإسبانيا للإفراج عن المحتجزين، وأعربت كوريا الجنوبية عن استيائها من احتجاز مواطنيها.

في نوع من السلوكيات والجرائم المتكرّرة لدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعمّد اليوم الأربعاء، إهانة نشطاء أسطول الصمود العالمي، الذين اختطفتهم إسرائيل في عرض البحر خلال توجههم إلى قطاع غزّة. ويظهر مقطع فيديو نشره بن غفير قيامه بجولة في أثناء التنكيل بالنشطاء المحتجزين في ميناء أسدود، حيث سار بين المعتقلين المقيّدين ومعصوبي الأعين على الأرض، وهو يصرخ: "مرحباً بكم في إسرائيل، نحن أصحاب البيت".

وفي توثيق آخر تظهر ناشطة تُطرح أرضاً بواسطة عناصر "الشاباك" بعد ترديدها: "فلسطين حرة"، ويُسمع صوت في الفيديو يقول لها: "اصمتي". كذلك يظهر بن غفير وهو يقول: "شعب إسرائيل حيّ"، بينما يُسمع في الخلفية النشيد "الوطني" الإسرائيلي "هتكفا". وأضاف بن غفير: "جاؤوا بكثير من الغرور، انظروا كيف يبدون الآن. لا أبطال ولا شيء، بل مؤيدو إرهاب. أنا أدعو (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو، إلى أن يسلّمني إياهم (لزجّهم) لفترة طويلة أخرى في سجون المخربين". وتحدث بن غفير مخاطباً العناصر الإسرائيلية: "لا تتأثروا بصراخهم".

بن غفير يهين نشطاء أسطول الصمود المحتجزين لدى إسرائيل ويعمم مقطع الفيديو#العربي_الجديد pic.twitter.com/eWz7mzg9zL — العربي الجديد (@alaraby_ar) May 20, 2026

في سياق متصل، أفاد مركز عدالة الحقوقي، في الداخل الفلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، بأنّه "في أعقاب اعتراض الجيش الإسرائيلي لسفن ائتلاف أسطول الحرية (FFC) وأسطول الصمود العالمي (GSF) في المياه الدولية، نُقل قسراً إلى ميناء أسدود عشرات المشاركين والمشاركات في الأسطولين، بينهم متضامنون دوليون، ومدافعون ومدافعات عن حقوق الإنسان، وطواقم طبية، وصحافيون وصحافيات، كانوا قد أبحروا باتجاه قطاع غزة ضمن مهمة إنسانية هدفت إلى كسر الحصار غير القانوني وإيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع". وأضاف المركز في بيان أن طاقم الدفاع "عدالة"، إلى جانب فريق من المحامين والمحاميات المتطوعين والمتطوعات، باشروا بتقديم الاستشارات القانونية للمحتجزين.

وتابع البيان: "اعترضت قوات البحرية الإسرائيلية السفن واقتادت من كانوا على متنها إلى داخل إسرائيل قسرًا وخلافًا لإرادتهم. وخلال الساعات الأولى بعد اعتراض السفن، فرضت السلطات الإسرائيلية قيوداً مشددة على المعلومات المتعلقة بأماكن وجود المحتجزين ووضعهم القانوني وظروف احتجازهم، قبل أن يتمكن طاقم عدالة من الدخول إلى ميناء أسدود والبدء بإجراء لقاءات وتقديم استشارات قانونية للمشاركين المحتجزين".

وأكد المركز أن "اعتراض سفن مدنيّة في المياه الدولية، ونقل مواطنين أجانب إلى داخل الأراضي الإسرائيلية قسراً، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان محاصرين، يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويمثل امتداداً لسياسات العقاب الجماعي والتجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة". وأشار إلى أن الطاقم القانوني سيواصل متابعة أوضاع المحتجزين والطعن في قانونية احتجازهم، والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المشاركين والمشاركات في الأسطول.

اتهامات متبادلة بين بن غفير وساعر

وفي سياق فيديو الإهانة، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بن غفير، بأنّه "ألحق ضرراً متعمداً بالدولة بهذا العرض المخزي، وليس للمرة الأولى". وبحسب ادعاء ساعر، فقد بدّد بن غفير "جهوداً مهنية هائلة وناجحة بذلها كثيرون، من جنود الجيش وحتى موظفي وزارة الخارجية وغيرهم". وأضاف قائلاً: "لا، أنت لست وجه إسرائيل".

وردّ بن غفير على انتقاد ساعر له، قائلاً: "هناك أشخاص في الحكومة ما زالوا لا يفهمون كيف يجب التعامل مع مؤيدي الإرهاب. من المتوقع من وزير خارجية إسرائيل أن يفهم أن إسرائيل لم تعد الطفل الذي يتلقى الصفعات. من يأتي إلى أراضينا ليدعم الإرهاب ويتماهى مع حماس سيتلقى الرد، ولن ندير له الخد الآخر".

"عدالة": اعتداءات وإذلال وتحريض ممنهج ضد نشطاء أسطول الصمود

في بيان لاحق، قال مركز عدالة الحقوقي إن فيديو بن غفير يظهر "عناصر من مصلحة السجون والجيش الإسرائيلي وهم يعتدون بالضرب ويهينون ناشطين من ائتلاف أسطول الحرية (FFC) وأسطول الصمود العالمي (GSF)". ولفت البيان إلى أنّ وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف نشرت مقطع فيديو وصفت فيه النشطاء مراراً بأنهم "داعمو إرهاب" وبأنهم "تحت تأثير الكحول". وفي مقطع فيديو آخر نُسب إلى الصحافي الإسرائيلي موطي كاستيل (القناة 14)، ظهر عدد من النشطاء وهم راكعون على ركبهم، وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم، ووجوههم باتجاه الأرض، فيما يُعزف النشيد الوطني الإسرائيلي في الخلفية.

وعقّب مركز عدالة على ذلك بالقول: "تنتهج إسرائيل سياسة ممنهجة قائمة على الإذلال والإساءة بحق نشطاء ومتضامنين يسعون إلى مواجهة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وكسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة". ودعا المركز المجتمع الدولي "إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفورية لحماية المشاركين في الأسطول من هذا السلوك الوحشي وغير القانوني الصادر عن المسؤولين والسلطات الإسرائيلية".

ردات فعل دولية

من جهتها، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، استناداً إلى معلومات وردت الأربعاء، إن تسعة مواطنين إندونيسيين كانوا ضمن الأسطول "أُبلغ عن اعتقالهم جميعاً من قبل إسرائيل". ودعت إندونيسيا إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن جميع السفن وأفراد الطواقم، مضيفة أن "كل القنوات الدبلوماسية والإجراءات القنصلية ستستمر في الاستخدام الكامل". وكانت صحيفة "ريبابليكا" الإندونيسية قد ذكرت سابقاً أن اثنين من صحافييها كانا بين الإندونيسيين التسعة المحتجزين. وقد دانت كل من تركيا وإسبانيا عملية الاعتراض. وقال المنظمون إن الأسطول ضم أيضًا 15 مواطناً إيرلندياً، بينهم مارغريت كونولي، شقيقة الرئيسة كاثرين كونولي.

بدوره، قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ألقت القبض على مواطنين كوريين جنوبيين في المياه الدولية، ووصف هذا التصرف بأنه "تجاوز صارخ للحدود". وذكر في اجتماع لمجلس الوزراء أن إسرائيل احتجزت المواطنين لأسباب لا تستند إلى القانون الدولي، وتساءل عما إذا كان من الممكن السماح بتمرير مثل هذه التصرفات دون احتجاج.

وعبّر عن اعتقاده بأن العديد من الدول الأوروبية تعتزم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، لكن على سيول أن تتخذ قرارها الخاص في هذا الشأن.