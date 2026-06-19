بن غفير وسموتريتش يحرّضان على "إحراق" لبنان بعد مقتل 4 جنود

- دعا وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان إلى "إحراق" لبنان و"محوه" بعد مقتل أربعة جنود إسرائيليين في جنوب لبنان، مؤكدين على ضرورة التعامل مع حزب الله "بجنون مطلق" و"فتح أبواب الجحيم". - استهدفت دبابة تابعة للكتيبة 52 في سلاح المدرعات، مما أدى إلى مقتل ضابط وثلاثة جنود آخرين، وسط غموض حول نوع الهجوم. - نفذ جيش الاحتلال هجمات مكثفة في جنوب لبنان، زاعماً أنها رد على "انتهاكات" حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الجمعة، إلى "إحراق" لبنان و"محوه" والتعامل مع حزب الله "بجنون مطلق"، بعد مقتل أربعة جنود إسرائيليين في جنوب لبنان الليلة الماضية. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، في بيان له، مقتل أربعة جنود في كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان الليلة الماضية، بينهم ضابط برتبة مقدم، هو قائد الكتيبة 52 في سلاح المدرعات.

وتشير التفاصيل الأولية إلى أنه عند نحو الساعة 00:20 أصاب "هدف مشبوه" دبابة تابعة لقوات الكتيبة 52 العاملة تحت قيادة لواء جفعاتي. وبحسب وسائل إعلام عبرية، لا يمكن الجزم بشكل قاطع حتى الآن بأن الحديث يدور عن إصابة بواسطة مسيّرة مفخخة، إلا أن استهداف الدبابة أسفر عن مقتل الضابط وثلاثة جنود آخرين.

إلى ذلك، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش، تعليقاً على مقتل وإصابة جنود في لبنان الليلة الماضية، إلى "فتح أبواب الجحيم". وكتب سموتريتش: "صباح صعب وحان وقت الكلام بالنار وفتح أبواب الجحيم". من جانبه، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه "مقابل كل دمعة لأم إسرائيلية، يجب أن تبكي ألف أم لبنانية". وإن "لبنان كله يجب أن يحترق".

وكتب بن غفير في قناته على تطبيق تليغرام: "مع كل الاحترام للأميركيين، على إسرائيل أن توضح للعالم كله أن دم أبنائنا وأمن مواطنينا ليسا مباحين. لبنان يجب أن يشتعل بالكامل. واجبنا الأعلى هو حماية مواطني إسرائيل وجنود الجيش، وهذه المسؤولية تسبق أي اعتبار آخر. وأقول لرئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو)، أيضاً في اجتماعاتنا، إنه على كل دمعة لأم إسرائيلية، يجب أن تبكي ألف أم لبنانية. كفى مع (لعبة) كرة الطاولة. في الشرق الأوسط لا ننتصر بردود محسوبة واحتواء، بل يجب أن نجن، وأن نمحو، وأن نحسم الإرهاب".

ويدور الحديث عن أن الضابط الذي قتل هو دور غداليا بن سمحا، الذي تولى قيادة الكتيبة 52 خلفاً لقائدها السابق الذي أُصيب بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب لبنان قبل نحو شهرين. وأعلن جيش الاحتلال، اليوم في بيانه، أنه نفذ هجمات مكثفة طوال الليل في منطقة كفر تبنيت ومناطق أخرى في جنوب لبنان، شملت غارات جوية وقصفاً مدفعياً، مضيفاً أنه يواصل مهاجمة مسلحين وبنى تحتية يزعم أنها تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوبية. كما زعم أن هذه الهجمات جاءت رداً على "انتهاكات متكررة ومتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله".

وأصدر جيش الاحتلال بياناً موجهاً إلى سكان بلدات ومستوطنات خط المواجهة في الشمال، أقرّ فيه بأن الليلة الماضية كانت "صعبة" على قواته. وجاء في البيان: "مررنا بليلة معقدة للغاية، شهدت خروقاً خطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. نتيجة لذلك، اضطررنا إلى الرد بقوة كبيرة. هجمات الجيش ستستمر، وستسمع أصوات انفجارات في كامل المنطقة. في هذه المرحلة لا يوجد أي تغيير في سياسة الحماية أو في تعليمات الجبهة الداخلية للمدنيين".