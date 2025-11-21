بن غفير وسموتريتش ضمن فريق وزاري بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

- قرر الكابينت الإسرائيلي تشكيل فريق وزاري مصغّر لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ويضم وزراء بارزين مثل نتنياهو وكاتس، وسط آراء متباينة حول الانتقال للمرحلة الثانية. - أثار تشكيل الفريق انتقادات لغياب النساء، حيث انتقدت الوزيرة جيلا جمليئيل التشكيلة الذكورية، ومن المتوقع أن يبدأ الفريق عمله قريباً وسط ضغط أمريكي. - رغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل خرق الاتفاق، ويربط نتنياهو الانتقال للمرحلة الثانية باستعادة رفات الأسرى ونزع سلاح حماس، وسط تعقيدات السياسة الخارجية الأمريكية.

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، في اجتماع عقده أمس الخميس، إنشاء فريق مصغّر من الوزراء بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، اليوم الجمعة، أنّ من بين أعضاء الفريق الوزاري المصغّر الوزراء إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وجدعون ساعر وياريف ليفين، وأفاد موقع واينت العبري أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضمن الفريق بالإضافة لوزير الأمن يسرائيل كاتس.

وشهد اجتماع الكابينت آراء متباينة حول ما إذا كان على إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية، بحسب موقع واينت، حيث يرى بعض الوزراء أنه يجب عدم الانتقال إليها بذريعة أن حماس لم تُعد بعد جميع الجثامين. في المقابل كانت هناك آراء أخرى تقول إن هناك صعوبة موضوعية في العثور على رفات الأسرى الثلاثة المتبقّين في القطاع. وجاء قرار إقامة الفريق الوزاري المصغّر، بعد نقاش محتدم كان في مركزه وزير الطاقة إيلي كوهين الذي غضب لأنه لم يُدرج في الفريق وهدد بالتصويت ضده. وتساءل الوزير ديفيد أمسالم عما إذا كانت إقامة هذا "المنتدى" لمنع التسريبات، وعندما ردّ عليه سكرتير الحكومة يوسي فوكس بـ"نعم"، علّق أمسالم: "لكن هؤلاء هم الأشخاص الذين يُسرّبون".

من جهتها، وجهت الوزيرة جيلا جمليئيل انتقاداً حاداً إلى التشكيلة الذكورية فقط للفريق وقالت: "النساء قيمة مضافة". كما أعربت الوزيرة أوريت ستروك عن امتعاضها من عدم وجود نساء في الفريق. وفي نهاية المطاف، مر القرار المتعلق بالفريق، ولكن بمعارضة من قبل الوزيرين كوهين وجمليئيل. وقال مسؤول في الكابنيت، لم يسمّه واينت، إنه من المتوقع أن يبدأ الفريق الجديد في الأيام القريبة، عمله على تنفيذ المرحلة الثانية، التي تشمل توسيعاً كبيراً لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتنسيق انسحاب القوات الاسرائيلية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها مع الوسطاء، في ظل وجود مطلب وضغط أمريكي للانتقال إلى المرحلة الثانية.

"الاتفاق أنهى الحرب في غزة ظاهرياً"

في غضون ذلك، تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت اليه مع حركة حماس قبل أكثر من شهر وارتكاب مجازر في قطاع غزة. ولطالما ردد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون باستعادة رفات آخر ثلاثة أسرى إسرائيليين لا يزالون في غزة أو استنفاد المعلومات بشأنهم ونزع سلاح "حماس" والقطاع وإنهاء حكم الحركة وتسليم إدارة القطاع لجهة غير السلطة الفلسطينية.

ولفت المعلّق العسكري في صحيفة هآرتس عاموس هارئيل، اليوم الجمعة، إلى أنه بعد أكثر من شهر على وقف إطلاق النار، الذي أنهى ظاهرياً الحرب في قطاع غزة، ورغم التسوية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إسرائيل وحركة حماس، فإنّ كل شيء لا يزال وارد الحصول، معتبراً أنّ النجاحات العسكرية الإسرائيلية في مختلف الجبهات "لم تُترجم إلى تسويات سياسية مُلزمة. وبعد كمية السلاح الهائلة التي أطلقتها وألقتها إسرائيل في أنحاء المنطقة، بقيت معظم مشكلاتها الاستراتيجية على حالها".

وأشار هارئيل إلى أن "الطريقة المتقلّبة والمليئة بالتناقضات التي تُدار بها السياسة الخارجية الأميركية، والقيود السياسية لرئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، وخوفه مما قد يُنظر إليه من اليمين بوصفه تنازلات وضعفاً، كل ذلك يصعّب حل المشكلات التي ما زالت تغلي. حالة عدم اليقين العميقة وعدم الاستقرار تبدو واضحة في كل مكان، بالتوازي مع التراجع الملحوظ في تأثير إسرائيل على السياسة الأميركية في المنطقة".

ولفت الكاتب إلى أنّ القوة الدولية ما زالت لغزاً، وفي ظل عدم وجود تقدم فعلي على الأرض، يتم تصوير المقر الأميركي في "كريات غات" باعتباره بديلاً، فيما "الأميركيون هم من يقررون، ويحرصون أيضاً على التأكيد على ذلك أمام الإسرائيليين، لكنهم يتلمسون طريقهم في الظلام بشأن صياغة الترتيب الذي سيُطبّق في النهاية على القطاع"، كما أشار إلى أنّ ما يُسمى "صندوق المساعدات لغزة، الذي لم يحقق أهدافه في توزيع الغذاء ووقعت بالقرب من مواقعه اللوجستية عمليات قتل جماعية، لم يخرج تماماً من الصورة".

وفي سياق آخر، جاء في "هآرتس" أن إحدى لجان الكنيست طلبت في الآونة الأخيرة تحديثاً من الجيش الإسرائيلي بخصوص عدد مقاتلي حركة حماس في قطاع غزة. ويزعم تقدير الجيش أن لدى الحركة الآن ما بين 20 و25 ألف ناشط مسلح، بينما لدى حركة الجهاد الإسلامي ما بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف مسلح في القطاع.

إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل، اليوم الجمعة، خمسة فلسطينيين في رفح، جنوبي قطاع غزة، بزعم أنهم مسلحون. وبحسب مزاعم الجيش، رصدت قواته "المسلّحين الخمسة" لدى خروجهم "من بنية تحتية عسكرية تحت أرضية في شرق رفح، شرقيّ الخط الأصفر"، وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى تقديرات بأن يكون الأمر متعلقاً بعدد من عناصر "حماس" المحاصرين في شبكة الأنفاق الموجودة تحت الأرض في شرق رفح، مدعية أن عناصر المقاومة المتحصنين في النفق في رفح "بدأوا شيئاً فشيئاً بفقدان الأمل، واليوم تمت تصفية خمسة منهم حاولوا الهروب إلى المنطقة الغزّية (من الخط الأصفر)، وفي الأسبوع الماضي تمت تصفية ثلاثة منهم".

وبدأت إسرائيل وحركة حماس في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق القطاع، بالإضافة إلى بدء المساعدات بالدخول إلى القطاع المنكوب، غير أن تطبيق بقية أجزاء الخطة لا يزال يكتنفه قدر كبير من الغموض. وتنص الخطة في المراحل التالية على تفكيك البنى التحتية العسكرية كلياً، تحت إشراف دولي، ويُرافق ببرامج لإعادة الإدماج، "وسط مراقبة دقيقة لمنع إعادة التسلح".