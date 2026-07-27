بن غفير: مروان البرغوثي دعا الأحزاب العربية إلى التوحد لإسقاطي

- زعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي دعا الأحزاب العربية للتوحد لإسقاطه، مدعيًا أن ذلك يعكس تأثير سياساته داخل السجون، دون تقديم أدلة على صحة هذه المزاعم. - بن غفير أشار إلى تعرضه لمحاولات اغتيال بسبب تشديده ظروف احتجاز الأسرى، مؤكدًا أن السجون لم تعد توفر "امتيازات" مثل الشوكولاتة، دون تقديم أدلة تدعم هذه الادعاءات. - منذ توليه منصبه، شدد بن غفير ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم، وفقًا لمؤسسات حقوقية، خاصة بعد بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023.

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، إن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي بعث، عبر محاميه، برسالة إلى قادة الأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني، دعاهم فيها إلى التوحد سياسياً بهدف إسقاطه من منصبه، معتبراً أن ذلك يعكس، بحسب زعمه، تأثير السياسات التي انتهجها داخل السجون الإسرائيلية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأدلة التي قدمها بن غفير لدعم مزاعمه حول رسالة البرغوثي؟ كيف أثرت سياسات بن غفير المشددة على أوضاع الأسرى الفلسطينيين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال بن غفير، في مقابلة مع موقع "واينت" العبري، إن البرغوثي طلب من محاميه نقل رسالة إلى قادة الأحزاب العربية، دعاهم فيها إلى الاتحاد من أجل "إسقاط بن غفير"، مدعياً أن الهدف من ذلك هو إعادة أوضاع الأسرى في السجون إلى ما كانت عليه سابقاً. ولم يقدم أي دليل يثبت صحة هذه المزاعم أو يوضح كيفية اطلاعه على مضمون الرسالة المزعومة.

وعندما سأله المحاور عن كيفية حصوله على هذه المعلومات، أجاب بأنها "معلومات مؤكدة"، من دون أن يكشف مصدرها. وعندما سأله مباشرة: "هل أنتم تتنصتون على محادثات المحامين؟"، لم ينفِ ذلك صراحة، واكتفى بالقول إن هذه المعطيات تثبت، بالنسبة إليه، أنه كان "على حق" في الإجراءات التي اتخذها بحق الأسرى داخل السجون.

أخبار إصابة مروان البرغوثي بعد قمعه بالرصاص المطاطي داخل سجون الاحتلال

كما ادعى بن غفير أن محاولات اغتياله بلغت تسع مرات، معتبراً أن ذلك يعود إلى تشديده ظروف احتجاز الأسرى. وقال إن السجون في عهده لم تعد تضم "الشوكولاتة أو المربيات أو العلاجات التجميلية"، مضيفاً أن إسرائيل كانت في السابق "جنة للإرهابيين"، على حد تعبيره. ولم يقدم أي أدلة تدعم مزاعمه، سواء بشأن الرسالة المنسوبة إلى البرغوثي أو كيفية حصوله على هذه المعلومات.

ويأتي حديث بن غفير في وقت كانت عائلة البرغوثي قد كشفت، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن تعرضه لاعتداء داخل السجن. وقال عبد القادر بدوي، المسؤول الإعلامي في الحملة الشعبية لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى، لـ"العربي الجديد"، إن محامياً إسرائيلياً زار البرغوثي الخميس الماضي، وأبلغه بأن قوة تابعة لإدارة السجون اقتحمت زنزانته بشكل مفاجئ قبل أربعة أيام من الزيارة، وأطلق أحد السجانين رصاصة مطاطية أصابته في ساقه من مسافة صفر، ما تسبب في إصابته بنزيف حاد.

ومنذ توليه منصب وزير الأمن القومي نهاية عام 2022، تبنى بن غفير سياسة معلنة لتشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، شملت تقليص الزيارات، والحد من فترات "الفورة"، وتشديد القيود على الحركة داخل الأقسام، وتقليص كميات المياه والطعام، وإغلاق عدد من المرافق التي كان الأسرى يستخدمونها، فضلاً عن نقل أسرى بين السجون بشكل متكرر. وتتهم مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية هذه السياسات بأنها أسهمت في تدهور أوضاع الأسرى، ولا سيما منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في حين يصفها بن غفير بأنها جزء من سياسة تهدف إلى إنهاء ما يسميه "الامتيازات" داخل السجون.