بن سلمان يلتقي ترامب في واشنطن الشهر المقبل

- يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واشنطن في 17 نوفمبر، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشة اتفاقية دفاعية محتملة بين البلدين، مشابهة للاتفاقية بين الولايات المتحدة وقطر. - تسعى السعودية للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام التطبيعية، حيث أعرب ترامب عن أمله في انضمام السعودية ودول أخرى، مشيراً إلى محادثات إيجابية مع دول مستعدة للانضمام. - أكدت السعودية موقفها الثابت بعدم إقامة علاقات مع إسرائيل دون إنشاء دولة فلسطينية، مشددة على رفضها المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

يلتقي ولي العهد السعودي

الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة يجريها إلى واشنطن، الشهر المقبل، بحسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، مصدر مقرب من الحكومة السعودية. وأضاف المصدر، بحسب فرانس برس، أنّ بن سلمان يبدأ زيارة مدّتها ثلاثة أيام في 17 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وسيجري محادثات مع ترامب في اليوم الموالي لوصوله.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قالت، يوم الجمعة الماضي، إن السعودية تناقش اتفاقية دفاعية مع إدارة ترامب، وتأمل المملكة في التوصل إلى اتفاق عندما يزور بن سلمان البيت الأبيض الشهر المقبل. وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب للصحيفة إن هناك "مناقشات حول إبرام شيء ما عندما يأتي ولي العهد، لكن التفاصيل لا تزال قيد البحث". وأفادت فاينانشال تايمز بأن الاتفاق محل المناقشات يشبه الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وقطر الذي ينصّ على التعامل مع أي هجوم مسلّح على قطر باعتباره تهديداً للولايات المتحدة.

وعبر ترامب في مناسبات عدّة عن رغبته بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام

التطبيعية، وآخرها كان في مقابلة له مع شبكة فوكس بيزنس، بثتها يوم الجمعة الماضي، وقال فيها: "آمل أن أرى السعودية تنضم، وآمل أن أرى دولاً أخرى تنضم. أعتقد أنه عندما تنضم السعودية، سينضم الجميع". وأكد ترامب أنه أجرى "محادثات جيدة جداً" مع دول أبدت استعدادها للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع، مشيراً إلى أنه لم يكن بإمكان السعودية الانضمام خلال الحرب (يقصد حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة)، والصراع الذي كان قائماً مع إيران بوصفها قوةً في المنطقة.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع في البيت الأبيض عام 2020 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، لتصبحا أول دولتَين عربيتَين تعترفان بإسرائيل منذ ربع قرن، ثم حذا المغرب والسودان حذوهما. وكانت السعودية أعلنت رسمياً في فبراير/ شباط الماضي، أنها لن تقيم علاقات مع إسرائيل من دون إنشاء دولة فلسطينية، وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة تؤكّد "ما سبق أن أعلنته من رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي أو ضمّ الأراضي الفلسطينية أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتؤكد المملكة أن هذا الموقف الثابت ليس محلّ تفاوض أو مزايدات".

(فرانس برس، العربي الجديد)