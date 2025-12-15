بن سلمان يبحث مع البرهان في الرياض تطورات السودان وجهود إنهاء الحرب

- تصاعدت الاشتباكات في كردفان وسط أزمة إنسانية متفاقمة في السودان، حيث بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار. - اللقاء في الرياض تزامن مع زيارة البرهان للسعودية، حيث أكد الجانبان أهمية وقف الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، مما أدى إلى نزوح كبير. - السعودية والولايات المتحدة سبق أن رعتا جهود وساطة، لكن الاتهامات بعدم الالتزام بالاتفاقيات مستمرة، مع دعوات سعودية لوقف الحرب وحماية المدنيين.

في ظل تصاعد الاشتباكات في إقليم كردفان وتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مستجدات الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

وجاء اللقاء، الذي عُقد يوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض، بالتزامن مع زيارة غير محددة المدة يجريها البرهان إلى السعودية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس". وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية العمل من أجل وقف الحرب، في وقت لا تزال فيه المعارك محتدمة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في ولايات شمال وجنوب وغرب كردفان، ما أدى إلى موجات نزوح كبيرة في الأسابيع الأخيرة.

وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين السعوديين، بينهم وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إضافة إلى مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد الجدعان، والسفير السعودي لدى السودان علي حسن جعفر.

وتواصل "قوات الدعم السريع" سيطرتها على معظم ولايات دارفور الخمس غربي البلاد، باستثناء أجزاء من شمال دارفور، بينما يحتفظ الجيش بنفوذه على أغلب الولايات الأخرى، بما فيها العاصمة الخرطوم. واندلعت الحرب في السودان في إبريل/نيسان 2023 على خلفية خلاف بين الجيش و"الدعم السريع" بشأن دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بحسب منظمات أممية.

وسبق للسعودية، إلى جانب الولايات المتحدة، أن رعت جهود وساطة بين الطرفين، وأسفرت عن توقيع "إعلان جدة" في 11 مايو/أيار 2023 الذي تضمّن الالتزام بحماية المدنيين، إلا أن الاتهامات بعدم الالتزام به استمرت.

وفي هذا السياق، طالبت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، بـ"الوقف الفوري للحرب"، وأدانت الهجوم الذي تعرض له مقر بعثة الأمم المتحدة في مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان، مؤكدة ضرورة حماية المدنيين والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته.

وكان البرهان قد أشاد، في تصريحات سابقة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، بحديث ولي العهد السعودي عن السودان خلال زيارته إلى واشنطن، وعبّر عن استعداده للتعاطي مع مبادرات محمد بن سلمان بما يتيح إنهاء الحرب بطريقة "تُريح كل السودانيين".

(الأناضول، العربي الجديد)