بن سلمان يؤكد لبزشكيان رفض بلاده أي اعتداء على إيران

- أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رفض بلاده لأي اعتداء ضد إيران، معربًا عن استعداد الرياض للتعاون لتحقيق السلام والأمن في المنطقة، مشددًا على أهمية التضامن بين الدول الإسلامية. - استعرض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المستجدات الإقليمية، مؤكدًا التزام إيران بتعزيز التعاون الإقليمي، واتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتصعيد العداء ضد إيران، مشيدًا بدعم الدول الإسلامية. - دعا بزشكيان إلى تعاون مشترك لبناء منطقة آمنة، منتقدًا الدعوات الغربية للحوار مع إيران، وموضحًا أن الحوار يجب أن يكون متكافئًا وليس تنفيذًا لأوامر.

أكّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده ترفض أي اعتداء أو تهديد أو تصعيد ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معلناً استعداد الرياض للتعاون مع إيران وسائر دول المنطقة من أجل إرساء السلام والأمن المستدامَين.

ووفقاً لما نشره موقع الرئاسة الإيرانية، قال بن سلمان إن "جميع جهودنا تصب في مسار تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، ودفع بلدانها نحو الازدهار والنمو بما يخدم مصالح شعوبها"، مضيفاً أن "التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية يحظيان لدينا بأهمية كبيرة".

من جانبه، استعرض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال الاتصال أحدث المستجدات الإقليمية والدولية، وكذلك التطورات الداخلية الأخيرة في إيران، مؤكداً "التزام الحكومة بنهجها المبدئي في الحفاظ على وحدة القوميات والطوائف وتعزيز التماسك الوطني".

وأضاف بزشكيان أن السياسة الإقليمية لإيران تقوم على أساس "الأخوّة وتوسيع العلاقات الودية وتعزيز التعاون مع الدول الإسلامية لتحقيق التكامل الإقليمي"، داعياً إلى تعاون مشترك بين دول المنطقة لـ"بناء منطقة آمنة ومزدهرة ومتقدمة تخدم مصالح شعوبها"، ومطالباً بحشد الجهود في هذا الاتجاه.

واتهم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"تصعيد العداء ضد إيران" خلال العام الأخير منذ توليه الرئاسة في أغسطس/آب 2024، عبر "تشديد الضغوط الاقتصادية، وإشعال الحروب، والتدخل المباشر في التحريض ودعم الاضطرابات التي شهدتها البلاد" أخيراً، مشيراً إلى أنهم "ظنوا أنهم يستطيعون تحويل إيران إلى سورية أو ليبيا، لكنهم تجاهلوا حقيقة ووعي وعظمة الشعب الإيراني الذي أفشل مخططاتهم".

وأعرب بزشكيان عن امتنانه لما وصفه بـ"دعم الدول الإسلامية، ولا سيّما السعودية، للشعب الإيراني في مواجهة الحوادث الأخيرة"، مؤكداً أن "التهديدات والحملات النفسية الأميركية تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة، ولن تجني منها واشنطن سوى الفوضى وعدم الاستقرار". وأضاف أن وحدة الدول الإسلامية وتضامنها يمثلان "الضمان الحقيقي للأمن الدائم والسلام في المنطقة".

وفي إشارة إلى دعوات غربية لاستئناف المفاوضات مع إيران لخفض التوتر، أوضح بزشكيان أن "إيران كانت قد دخلت في حوار مع الأميركيين عندما اعتدوا عليها عسكرياً أمام أنظار العالم" خلال يونيو/حزيران الماضي، مضيفاً أن الأميركيين "لا يريدون الحوار إلّا بمعنى أن نتلقى أوامرهم وننفذها، وهذا لا يسمى تفاوضاً".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد نقلت عن مسؤولين في الشرق الأوسط قلقهم من أن تقدم الولايات المتحدة على توجيه ضربة لإيران في الأيام المقبلة، وهو هجوم قد يطلق سلسلة من الردود الانتقامية ضد القواعد الأميركية في مختلف أنحاء المنطقة من إيران والجماعات الحليفة لها. وقال مسؤولون إقليميون للصحيفة إنّ إيران أبلغت دول الخليج والعراق بأنهم لن يكونوا بمنأى عن أي رد على القواعد الأميركية في حال استُهدفت إيران.