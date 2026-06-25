بن زايد يلتقي الشيباني في أبوظبي... توسيع التعاون الإماراتي - السوري

- استقبل رئيس الإمارات محمد بن زايد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبحث العلاقات الثنائية وتطويرها، ومناقشة المستجدات الإقليمية في الشرق الأوسط، مع التركيز على التعاون السياسي والاقتصادي المتنامي بين البلدين. - شهدت الأشهر الماضية حراكاً متصاعداً بين دمشق وأبوظبي، حيث استقبلت سوريا وفداً إماراتياً رفيع المستوى للمشاركة في "ملتقى الاستثمار والأعمال السوري الإماراتي الأول"، مما يعكس اهتماماً متزايداً بتعزيز الشراكات الاقتصادية. - زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للإمارات في أبريل 2026، ضمن جولة خليجية، ركزت على التعاون الاقتصادي ومشاريع التنمية المشتركة، مما يعزز مسار التقارب بين البلدين.

استقبل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، اليوم الخميس، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في لقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والتطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الرسمية، ناقش الجانبان مستوى التقدم الذي تشهده مختلف مسارات التعاون بين الإمارات وسورية، في ظل تنامي الاتصالات السياسية والاقتصادية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة. كما تطرقا إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات الإقليمية الراهنة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حراك متصاعد بين دمشق وأبوظبي خلال الأشهر الماضية، إذ كانت العاصمة السورية قد استقبلت في العاشر من مايو/أيار الماضي وفداً إماراتياً رفيع المستوى ضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، للمشاركة في أعمال "ملتقى الاستثمار والأعمال السوري الإماراتي الأول". وضم الوفد الإماراتي كذلك رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي، إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، في خطوة عكست اهتماماً متزايداً بتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أجرى زيارة رسمية إلى دولة الإمارات في 22 إبريل/نيسان 2026 ضمن جولة خليجية، وخلال الزيارة، عقد الشرع مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي، ركزت على آفاق التعاون الاقتصادي ومشاريع التنمية المشتركة، فضلاً عن مناقشة ملفات إقليمية بارزة والتطورات السياسية في المنطقة.

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كما مثّلت تلك الزيارة امتداداً لمسار التقارب الذي شهدته العلاقات السورية الإماراتية خلال السنوات الأخيرة، بعدما كان الشرع قد زار الإمارات في 13 إبريل 2025، في أول زيارة رسمية له إلى أبوظبي منذ توليه مهام الرئاسة. وشهدت تلك الزيارة بحث عدد من القضايا الثنائية والملفات المشتركة، بما أسس لمرحلة جديدة من التنسيق والتعاون بين البلدين.