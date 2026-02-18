بن زايد يلتقي السيناتور الأميركي ليندسي غراهام في أبوظبي

18 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 17:51 (توقيت القدس)
بن زايد يلتقي غراهام
خلال لقاء بن زايد وغراهام في أبوظبي (وام)
- التقى السيناتور الأميركي ليندسي غراهام برئيس الإمارات محمد بن زايد في أبوظبي، منتقداً الشائعات حول صحة الرئيس الإماراتي ووصفها بأنها "هراء".
- انتشرت تكهنات حول صحة بن زايد بعد تأجيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي، مما أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.
- تناول الاجتماع بين غراهام وبن زايد التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مع التركيز على العمل المشترك لترسيخ السلام.

قال السيناتور الأميركي ليندسي غراهام إنه التقى اليوم الأربعاء رئيسَ الإمارات محمد بن زايد في أبوظبي، منتقداً ما وصفها بأنها "روايات كاذبة" يجري تداولها عن الإمارات ورئيسها. وانتشرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صحة بن زايد بعد أن أجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة كانت مقررة إلى أبوظبي ونشر مكتبه منشوراً على إكس قال فيه إن الرئيس الإماراتي يعاني "مشكلة صحية" قبل أن يحذفه.

وكتب غراهام على منصة إكس في وقت سابق من اليوم إنه التقى رئيسَ الإمارات لمدة ساعة ونصف الساعة، وعبر عن رفضه لتلك "الروايات الكاذبة المتواصلة ضد الإمارات والرئيس محمد بن زايد" ووصفها بأنها "هراء".

روبيو في مقر الخارجية الأميركية في واشنطن، 13 نوفمبر 2025 (جلال يونس/الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

روبيو يدعو خلال اتصال مع بن زايد إلى وقف إطلاق النار في السودان

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الاجتماع  عُقد في قصر الشاطئ، ونشرت صوراً ومقطعاً مصوراً لبن زايد ومسؤولين إماراتيين يتحدثون مع السيناتور الأميركي. وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء "تطرق إلى التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها بجانب عدد من القضايا والموضوعات التي تتصل بالأمن والاستقرار الإقليميين والعمل المشترك لترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع".

(رويترز)

