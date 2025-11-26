بنكيران يطالب باستقالة وزيرين في حكومة أخنوش بسبب "تضارب المصالح"

طالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض عبد الإله بنكيران، اليوم الأربعاء، وزيرين في حكومة عزيز أخنوش بتقديم استقالتهما، على خلفية ما يعتبره الحزب شبهة "تضارب مصالح" في صفقات مرتبطة بتوريد الأدوية. وخلال مؤتمر صحافي عقدته قيادة الحزب لعرض موقفه من التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية، كشف رئيس الحكومة الأسبق عن دعوته وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، محمد أمين التهراوي، إلى الاستقالة، معتبراً أن بقاءهما في الحكومة "يضرّ بسمعة البلاد وصورتها أمام العالم، خصوصاً في القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات".

وقال بنكيران خلال المؤتمر: "يمكن أن نصبر على مشكلة المجاعة إذا حدثت، ويمكن أن نصبر على الغلاء، ويمكن أن نواجه الحرب إذا اندلعت.. لكن لا يجب أن نفقد الثقة في بعضنا البعض، لأن سمعة البلاد هي الأهم". واستحضر بنكيران، دعماً لدعوته إلى استقالة الوزيرين، "فضيحة الكراطة" التي تفجرت عقب غرق المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط بمياه الأمطار خلال كأس العالم للأندية عام 2014، وهي الفضيحة التي أدت حينها إلى استقالة وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، الأمين العام الحالي لحزب الحركة الشعبية.

ويأتي موقف بنكيران في سياق الجدل الذي أثارته اتهامات رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، بشأن وجود "تضارب مصالح" في صفقات وزارة الصحة، إذ أكد بوانو أن شركة أدوية يديرها شقيق وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة فازت بصفقات أطلقتها وزارة الصحة التي يقودها زميله في الحكومة والحزب أمين التهراوي.

وأوضح بوانو، خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2026 بمجلس النواب، أن قيمة هذه الصفقات تصل إلى 32 مليون درهم مع الوزارة، وما بين 7 و50 مليون درهم مع المراكز الاستشفائية، معتبراً أن الأمر "يطرح تساؤلات حول احترام قواعد النزاهة ومحاربة تضارب المصالح"، ومشدداً على أنه "ليس ضد رجال الأعمال في السياسة"، لكن "مستوى تضارب المصالح الحالي غير مسبوق في أي حكومة مغربية".

وفي تعليق على دعوة بنكيران، اعتبر أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق، أن هذه الدعوة "ليست فعلاً قانونياً ملزماً، بل تدخل ضمن الضغط السياسي الذي يستند إلى المشروعية السياسية أكثر مما يعتمد على حجج قانونية صارمة". وقال لزرق لـ"العربي الجديد": "في الأنظمة التي تُعلي من شأن الثقة العامة، قد تكفي شبهة تضارب مصالح، حتى لو كانت من خلال ارتباطات مهنية سابقة أو علاقات داخل السوق، لطرح سؤال أهلية الاستمرار في تدبير قطاع حساس كالصحة".

وأكد أن "جوهر النقاش يتمثل في أن المسؤول العمومي مطالب بإبعاد منصبه عن أي شبهة قد تؤثر في نزاهة القرار، وأن الاستقالة تصبح أداة سياسية لحماية رمزية المؤسسة"، موضحاً أن "تفعيل المسؤولية السياسية لا يستدعي تحقق أركان الجريمة أو المخالفة الإدارية". وأضاف أن "الدستور المغربي يربط المنصب العمومي بالاستقامة والحياد، ويجعل تجنب تضارب المصالح واجباً يمتد إلى كل وضع قد يزعزع الثقة في القرار العمومي"، مشيراً إلى أن "دعوة بنكيران يمكن فهمها بأنها تنبيه إلى الوزير، سواء ثبتت المخالفة أم لم تثبت".