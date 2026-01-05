- لجنة تحقيق في بنغلادش توصلت إلى أن 287 شخصاً من المختفين قسرياً خلال عهد الشيخة حسينة واجد يُعتبرون في عداد الأموات، مع العثور على جثث في الأنهار ومقابر جماعية غير ممهورة. - التقرير النهائي للجنة يؤكد أن قوات الأمن نفذت أوامر مباشرة من الشيخة حسينة وكبار مسؤوليها، مستهدفة أعضاء من الجماعة الإسلامية والحزب الوطني البنغلادشي. - الأمم المتحدة تقدر مقتل 1400 شخص خلال قمع الانتفاضة، مما أدى إلى إدانة الشيخة حسينة بجرائم ضد الإنسانية.

خلصت لجنة تحقيق في بنغلادش تنظر في حالات الإخفاء القسري المسجَّلة خلال عهد رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة واجد إلى اعتبار 287 شخصاً في عداد الأموات، وفق ما أعلنت اللجنة اليوم الاثنين.

وأفادت اللجنة بأن بعض الجثث يُعتقد أنها أُلقيت في الأنهار، من بينها نهر بوريغانغا في العاصمة دكا، فيما دُفنت أخرى في مقابر جماعية غير ممهورة.

وقالت اللجنة، التي عيّنتها الحكومة، التي تشكّلت بعد إطاحة الشيخة حسينة إثر انتفاضة شعبية شهدتها البلاد في أغسطس/آب 2024، إنها حقّقت في 1569 قضية اختطاف، وخلصت إلى أن 287 من الضحايا يُرجَّح أنهم لقوا حتفهم.

وأوضح عضو اللجنة نور خان ليتون، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن "اللجنة توصّلت إلى عدد من القبور غير المعلَّمة في أماكن عدة، يُرجَّح أن الجثث دُفنت فيها". وأضاف أن اللجنة أوصت بأن تسعى بنغلادش إلى التعاون مع خبراء الطب الشرعي للتعرّف على الجثث، وجمع عينات من الحمض النووي من أفراد الأسر وحفظها.

وفي تقريرها النهائي الذي قُدِّم إلى الحكومة الأحد، أكدت اللجنة أن قوات الأمن نفّذت أوامر مباشرة صادرة عن الشيخة حسينة وكبار مسؤوليها. وأشار التقرير إلى أن عدداً كبيراً من المختطفين كانوا ينتمون إلى "الجماعة الإسلامية"، أكبر حزب إسلامي في البلاد، أو إلى الحزب الوطني البنغلادشي، وكلاهما من أبرز القوى المعارضة لحكم الشيخة حسينة.

وفي سياق متصل، بدأت الشرطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي تحقيقاً منفصلاً شمل نبش مقبرة جماعية في دكا، ضمّت رفات ما لا يقل عن ثمانية من ضحايا الانتفاضة ضد الشيخة حسينة. وقال رئيس إدارة التحقيقات الجنائية محمد صبغة الله إن جميع الجثامين التي عُثر عليها كانت مصابة بطلقات نارية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يصل إلى 1400 شخص قُتلوا خلال حملات القمع التي نُفّذت بينما كانت الشيخة حسينة متمسكة بالسلطة، وهو ما أسهم في إدانتها، في ديسمبر، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال محمد نبيل الذي جرى التعرّف في مقبرة دكا على جثة شقيقه سهيل رانا (28 عاماً): "نحن ممتنّون لأننا توصّلنا أخيراً إلى المكان الذي دُفن فيه شقيقنا". وأضاف: "لكننا نطالب بمحاكمة سريعة لعناصر الشرطة الذين أطلقوا النار على الناس إبّان الانتفاضة".

(فرانس برس)