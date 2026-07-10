بنغلادش: الشيخة حسينة تعلن عزمها تسليم نفسها في ديسمبر

- تعتزم الشيخة حسينة، رئيسة وزراء بنغلادش المخلوعة، العودة من المنفى في الهند وتسليم نفسها للسلطات البنغلادشية في ديسمبر، رغم مواجهة حكم بالإعدام وحظر حزبها، رابطة عوامي. - أكدت حسينة، البالغة من العمر 78 عامًا، أنها ستعود طواعية لاختبار تعامل بنغلادش مع معارضيها السياسيين، مشيرة إلى أنها قد تُعتقل أو تُقتل عند عودتها، لكنها مصممة على العودة إلى وطنها. - نفت حسينة التهم الموجهة إليها بقمع انتفاضة طلابية، وأعربت عن إيمانها بالعدالة، مؤكدة أنها لم تتشاور مع أي حكومة أجنبية بشأن عودتها.

صرحت رئيسة وزراء بنغلادش المخلوعة الشيخة حسينة، التي تواجه حكماً بالإعدام في بلدها وجرى حظر حزبها، بأنها وزملاءها البارزين في الحزب يخططون للعودة من المنفى في الهند في شهر ديسمبر/ كانون الأول تقريباً وتسليم أنفسهم، بعد عامين على فرارها من البلاد على وقع احتجاجات شعبية أسقطت حكمها الممتد لـ20 عاما.

وقالت الشيخة حسينة لوكالة "رويترز" إنها وأعضاء حزبها، رابطة عوامي، يهدفون إلى العودة طواعية إلى البلاد التي فروا منها قبل عامين والمثول أمام المحكمة، لاختبار مدى تعامل بنغلادش مع أبرز معارضيها السياسيين. وأضافت حسينة، البالغة من العمر 78 عاماً، في مقابلة هاتفية مع الوكالة: "قد يعتقلونني عند عودتي، بل قد يقتلونني". وتابعت: "مع ذلك، عليّ الذهاب. يتعرض قادة حزبي وعماله لقمعٍ شديد. إن حان أجلي، فأريده أن يكون على أرضي، حيث يرقد والداي وحيث أُريق دمهما".

وفرّت حسينة من بنغلادش عام 2024 بعدما أنهت الاحتجاجات فترة حكمها التي امتدت لعشرين عامًا رئيسةً للوزراء على مدى عدة ولايات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت عليها محكمة جرائم الحرب غيابيًا بالإعدام بتهمة إصدار أوامر بقمع دموي لانتفاضة طلابية. وقد نفت هذه التهم من منفاها.

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وفيما حثت بنغلادش الهند مرارًا على تسليمها، قالت حسينة إنها لم تتشاور مع أي حكومة أجنبية بشأن عودتها أو موعدها. وهذه هي المرة الأولى التي تُحدد فيها جدولًا زمنيًا لعودتها، أو تُعلن فيها نيتها تسليم نفسها، أو تُشير إلى أن قادة آخرين من حزب رابطة عوامي المنفيين سيفعلون ذلك، ومن بينهم وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال، الذي يواجه أيضًا حكمًا بالإعدام.

وقالت حسينة: "تريد السلطات في دكا إعادتي، وهم يُرسلون رسائل متكررة إلى الهند يطلبون فيها إعادتي. سأذهب بنفسي". وذكرت من منزلها في المنفى في دلهي: "رُفعت دعاوى قضائية ضد جميع قادتنا وعمالنا تقريبًا، والعديد منهم مختبئون. لذلك قلتُ إنني هذه المرة سأعود إلى الوطن، ويومًا ما، يجب أن تأتوا جميعًا. سنستسلم جميعًا أمام المحكمة". وقالت: "أؤمن بالعدالة، وأشعر بأنه بمجرد بدء الإجراءات سيتضح للشعب مدى سخافة هذه المحكمة، وأريد أن أثبت ذلك". وأكدت أنها غير قلقة بشأن السجن، مشيرةً إلى أنها اعتُقلت عدة مرات من قبل.

(رويترز، العربي الجديد)