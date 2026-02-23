"بلومبيرغ": ويتكوف وكوشنر سيشاركان في مفاوضات جنيف مع إيران

- مفاوضات حاسمة في جنيف: يشارك مبعوثا الرئيس الأميركي في الجولة الأخيرة من المفاوضات مع إيران في جنيف، وسط جهود دبلوماسية هشة وخطر تصاعد التوترات العسكرية. - تعزيزات عسكرية وتحذيرات: الرئيس ترامب يمنح إيران مهلة للتوصل إلى اتفاق، بينما تعزز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، وإيران تحذر من ردود فعل على أي هجوم محتمل. - خطط لضربات محدودة: يناقش ترامب ومستشاروه توجيه ضربات محدودة لإيران، تستهدف الحرس الثوري ومنشآت نووية، لإرسال رسالة بضرورة التخلي عن السلاح النووي.

نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة قولها، اليوم الاثنين، إن مبعوثي الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران "الجولة الأخيرة" من المفاوضات مع إيران يوم الخميس المقبل في العاصمة السويسرية جنيف، وذلك في ظل جهود دبلوماسية هشة واستمرار خطر شنّ واشنطن حرباً على طهران.

في غضون ذلك، أكد مسؤول أميركي، الاثنين، أن جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران تُعقَد الخميس سعياً إلى التوصل إلى اتفاق في شأن البرنامج النووي الإيراني. وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن هذه الجولة من المفاوضات بين البلدين، وهي الثالثة، ستُعقَد كسابقتها في مدينة جنيف السويسرية، وفقاً لما نقلت وكالة "فرانس برس".

وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، عن جولة ثالثة من المفاوضات الإيرانية الأميركية الخميس المقبل. وفي منشور عبر منصة إكس، قال البوسعيدي الذي تتولى بلاده الوساطة بين واشنطن وطهران: "يسرني أن أؤكّد أنّ المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مقرّرة في جنيف الخميس، مع دفع إيجابي لبذل جهد إضافي للمضي قدماً نحو وضع اللمسات النهائية على الاتفاق".

ورغم الحديث الإيراني عن مؤشرات إيجابية في جولتَي المفاوضات اللتين عقدتا في مسقط وجنيف خلال الأسابيع الأخيرة، إلّا أن واشنطن واصلت حشد قوة عسكرية هائلة في المنطقة استعداد للحرب على إيران.

ومنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات الخميس الماضي، مهلة تتراوح بين 10 و15 يوماً لإيران للتوصل إلى اتفاق، بالتوازي مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة ودفعها مزيداً من القطع البحرية وأنظمة الدفاع الجوي إلى المنطقة. وفي المقابل، حذرت إيران من أنها سترد على أي هجوم، معتبرة أن التهديدات الأميركية ترفع منسوب المخاطر على الاستقرار الإقليمي، كما دعت دول عدّة رعاياها إلى مغادرة إيران، في مؤشر على مخاوف متزايدة من احتمال اندلاع تصعيد عسكري قد يتجاوز حدود البلدَين ويطاول ساحات إقليمية أوسع.

وبحث ترامب خطط توجيه ضربات لإيران خلال اجتماع عُقد الأربعاء الماضي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، بحضور نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مستشارين في الإدارة الأميركية، أنّ الرئيس الأميركي يميل إلى تنفيذ ضربة محدودة خلال الأيام المقبلة بهدف توجيه رسالة إلى القيادة الإيرانية بضرورة التخلي عن القدرة على إنتاج سلاح نووي. وتشمل الأهداف المطروحة مقارّ الحرس الثوري الإيراني، ومنشآت نووية، إضافة إلى مواقع مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية، وفقاً للمصدر نفسه.

وإذا لم تفضِ تلك الخطوات إلى دفع طهران لتلبية مطالبه، فقد أبلغ ترامب مستشاريه، بسحب الصحيفة، أنه سيبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال شنّ هجوم عسكري في وقت لاحق من العام الجاري، بهدف إضعاف القيادة الإيرانية وصولاً إلى إسقاط النظام.