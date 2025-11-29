"بلومبيرغ": وفد أوكراني يتوجه إلى أميركا لإجراء محادثات مع ويتكوف

- وفد أوكراني يزور الولايات المتحدة لمناقشة خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث يلتقي الوفد بمسؤولين أميركيين بارزين في فلوريدا، في محاولة لإنهاء الحرب مع روسيا. - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن عن محادثات مرتقبة مع ممثلين أميركيين في موسكو، لمناقشة اقتراح ترامب المكون من 28 نقطة، والذي يثير قلق المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين بسبب تنازلاته لموسكو. - روسيا تشن هجومًا بطائرات مسيرة على كييف، مما أدى إلى انفجارات وإصابة طفل، وسط تحذيرات للسكان بالبقاء في الملاجئ.

ذكرت وكالة بلومبيرغ نيوز الجمعة، نقلا عن مصدر مطلع أن وفدا أوكرانيا في طريقه إلى الولايات المتحدة لإجراء مزيد من المناقشات حول خطة السلام

التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقالت إنه من المتوقع أن يجتمع الوفد الأوكراني، الذي يضم مسؤول الأمن الأوكراني الكبير رستم أوميروف والنائب الأول لوزير الخارجية سيرغي كيسليتسيا، مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر، في فلوريدا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق إن محادثات بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين بشأن التوصل إلى مقترحات لإنهاء الحرب مع روسيا ستجرى قريبا. وفي خطابه المصور، أوضح زيلينسكي أن كبار المسؤولين الأوكرانيين من الجيش ووزارة الخارجية والمخابرات سيشاركون في المحادثات الرامية إلى وضع حد للصراع الذي يقترب من دخول عامه الرابع.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين قولهما، إن وزير الخارجية ماركو روبيو يعتزم التغيب عن اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل الأسبوع الحالي.

ويوم الخميس الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه من المتوقع وصول ممثلين أميركيين إلى موسكو في النصف الأول من هذا الأسبوع لإجراء محادثات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأشار إلى أن مسؤولين من وزارة الخارجية ومكتب الرئاسة سيمثلون الجانب الروسي في المباحثات، مضيفًا أن مساعديه فلاديمير ميدينسكي ويوري أوشاكوف سيكونان من بين الحضور. وقالت وكالة أسوشييتد برس، إنه من المتوقع وصول ستيف ويتكوف، إلى موسكو في غضون الأسبوع.

وأكد الرئيس الروسي استعداده لإجراء محادثات حول اقتراح ترامب المكون من 28 نقطة لإنهاء الحرب، قائلاً إنه يمكن أن يشكل أساسًا لمعاهدة سلام مستقبلية. وأثار الاقتراح قلق المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين الذين شعروا أن واشنطن رضخت لمطالب موسكو الرئيسية وهي رفض انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي وسيطرة موسكو على خُمس أوكرانيا والحدود القصوى المفروضة على قوام الجيش الأوكراني.

هجوم بطائرات مسيرة يستهدف كييف

ميدانيا، شنت روسيا هجوما بطائرات مسيرة استهدف في وقت مبكر من صباح السبت العاصمة الأوكرانية كييف، ما تسبب بوقوع انفجارات قوية وإصابة طفل. وأفاد رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تكاتشينكو، عن تضرر مبنى سكني وعدة سيارات، مضيفا أن التقارير الأولية تشير إلى إصابة طفل.

وكتب تكاتشينكو على تليغرام "طائرات مسيرة للعدو تحلق فوق المدينة، والدفاعات الجوية ترد. مواقع عدة استهدفت في محيط العاصمة". وندد بالهجوم قائلا "هذه ببساطة محاولة من الروس لإرهاب السكان المدنيين". كما حذر رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، السكان بضرورة البقاء في الملاجئ أثناء الهجوم. وكتب على تليغرام "انفجارات في العاصمة. جرى تفعيل الدفاعات الجوية. هجوم العدو مستمر".

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)