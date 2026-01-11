"بلومبيرغ": دول أوروبية تناقش نشر قوات من حلف الناتو في غرينلاند

- تسعى دول أوروبية بقيادة بريطانيا وألمانيا لتعزيز وجودها العسكري في غرينلاند، بهدف إظهار جديتها في حماية أمن القطب الشمالي، وسط مخاوف من تحركات روسيا والصين في المنطقة. - تناقش الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) خططاً لنشر قوات وسفن حربية وطائرات في غرينلاند، مع تأكيد القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا على أهمية التعاون لإيجاد حلول للقضايا الاستراتيجية. - رغم عدم وجود تهديد مباشر، تزداد الأهمية الاستراتيجية للقطب الشمالي، مع تزايد الأنشطة الروسية والصينية، مما يدفع الناتو لتعزيز دفاعاته في المنطقة.

ذكرت وكالة بلومبيرغ اليوم الأحد، أن مجموعة من الدول الأوروبية بقيادة بريطانيا وألمانيا تناقش خططاً لتعزيز وجودها العسكري في غرينلاند لتظهر للرئيس الأميركي دونالد ترامب

أن القارة جادة بشأن أمن القطب الشمالي. وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة أن ألمانيا ستقترح تشكيل بعثة مشتركة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) لحماية منطقة القطب الشمالي.

كما قالت صحيفة تليغراف أمس السبت، إن مسؤولين بريطانيين بدؤوا محادثات أولية مع ألمانيا وفرنسا وغيرهما بشأن خطط قد تتضمن نشر قوات بريطانية وسفن حربية وطائرات لحماية غرينلاند من روسيا والصين.

يأتي ذلك فيما أكد القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكيفيتش، الأحد أن الدول الأعضاء في الناتو تُجري "مناقشات بناءة" بشأن إقليم غرينلاند. ورداً على سؤال عن رغبة إدارة دونالد ترامب في الاستيلاء على الجزيرة القطبية المتمتعة بحكم ذاتي والواقعة ضمن نطاق الحلف، قال غرينكيفيتش إنه داخل مجلس شمال الأطلسي "تتواصل المناقشات في بروكسل، وبحسب ما سمعت، فهي حوارات بناءة".

وأضاف الجنرال الأميركي خلال مشاركته في مؤتمر مخصص لمسألة الدفاع في السويد "هذا هو الأهم: أعضاء في الحلف تعاونوا لسنوات طويلة يتحدثون معاً ويعملون معاً على إيجاد حلول لهذه القضايا الشائكة". ورفض غرينكيفيتش التعليق على الأبعاد السياسية للمحادثات الأخيرة بشأن غرينلاند. ولفت إلى أنه رغم عدم وجود "تهديد مباشر" للحلف، بات القطب الشمالي أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية.

وقال "كلما تراجع الجليد واتسع نطاق الوصول إلى هناك، نرى بالتأكيد روسيا والصين تعملان معاً"، مضيفاً أن "الأهمية الاستراتيجية للقطب الشمالي تزداد باستمرار". وتابع "رأينا سفناً صينية تقوم بدوريات مع روسيا، ليس فقط على طول الساحل الشمالي لروسيا، بل أيضاً شمال ألاسكا، قرب كندا، وفي أماكن أخرى (...) وهذا ليس لأغراض سلمية، فهم لا يدرسون الفقمات والدببة القطبية". وكان غرينكيفيتش قد قال الجمعة إن حلف شمال الأطلسي بعيد من أن يكون في أزمة، وإنه مستعد للدفاع عن دوله الأعضاء.

وسبق أن حذرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن من أن أي هجوم أميركي على أحد أعضاء الحلف سيعني "نهاية كل شيء"، بما في ذلك نظام الأمن القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة في حاجة إلى امتلاك غرينلاند لمنع روسيا أو الصين من احتلالها في المستقبل. وذكر مراراً أن سفناً روسية وصينية تعمل بالقرب من غرينلاند، وهو أمر رفضته دول الشمال الأوروبي. كما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن اثنين من كبار دبلوماسيي دول الشمال الأوروبي قولهما إنه لم يجر رصد أي علامات على وجود سفن أو غواصات روسية أو صينية في محيط غرينلاند في السنوات القليلة الماضية.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)