- تزايدت التقارير حول شحنات يُشتبه في احتوائها على معدات عسكرية متجهة إلى إسرائيل عبر الموانئ الإيطالية، مما أثار جدلاً سياسياً وقانونياً في إيطاليا، خاصة مع استمرار الحرب على قطاع غزة. - كشفت شبكة "لا مرفأ للإبادة الجماعية" بالتعاون مع حركة BDS Italia عن شحنة أسلحة جديدة تحتوي على مكونات إلكترونية حساسة، مما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة الإيطالية على تصدير المواد العسكرية. - أثارت حركة BDS Italia مخاوف بشأن غياب الشفافية حول الشحنات العسكرية، مطالبة بتفتيش منهجي ومصادرة الشحنات، مشيرة إلى أن آلاف الحاويات تغادر الموانئ الإيطالية متجهة إلى إسرائيل سنوياً.

تتكرر في الأشهر الأخيرة التقارير التي تتحدث عن مرور شحنات يُشتبه في احتوائها على معدات أو مكونات عسكرية متجهة إلى إسرائيل عبر الموانئ الإيطالية، في ظل تواصل الحرب على قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وما أثارته الحرب من تدقيق متزايد في سلاسل الإمداد العسكرية المرتبطة بإسرائيل. وقد تحولت هذه الشحنات إلى محور سجال سياسي وقانوني داخل إيطاليا، مع تصاعد المطالب بفرض رقابة أكثر صرامة على حركة المواد العسكرية وذات الاستخدام المزدوج.

وفي موازاة ذلك، كثفت النقابات العمالية، ولا سيما نقابات عمال الموانئ، إلى جانب فرع حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS Italia) ومنظمات المجتمع المدني، حملاتها لرصد هذه الشحنات والاعتراض عليها، عبر الاحتجاجات والبلاغات القانونية والضغوط البرلمانية، معتبرة أن استمرار عبورها قد يضع إيطاليا أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية تتعلق باستخدامها المحتمل في العمليات العسكرية الإسرائيلية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات القانونية أو السياسية التي اتخذتها السلطات الإيطالية ردًا على هذه التقارير؟ ما هي الآلية التي تتبعها النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني لرصد والاعتراض على هذه الشحنات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي هذا السياق، كشفت شبكة "لا مرفأ للإبادة الجماعية" (No Harbour For Genocide - NHG)، المعنية بمراقبة حركة التجارة الدولية في الموانئ، بالتعاون مع حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، أن ثمة شحنة أسلحة جديدة يُشتبه في عبورها الموانئ الإيطالية متجهة إلى إسرائيل. وبحسب مواقع التتبع، جرى في 19 يونيو/حزيران الماضي تحميل أربع حاويات في ميناء بورتو مارغيرا، التابع لبلدية البندقية، كانت موجهة إلى مؤسسة الصناعات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رمات هشارون.

ووفق بيانات التتبع البحري، ظهرت الحاويات المشبوهة محمّلة على متن السفينة MSC Nita في 30 يونيو/حزيران، التي وصلت لاحقاً إلى الموانئ الإسرائيلية. ومنذ ذلك التاريخ، لم تتوفر معلومات مؤكدة حول ما إذا كانت الشحنة قد سُلّمت فعلياً إلى الجهة المستقبلة. وتشير بيانات التتبع إلى أن السفينة، التي عادت إلى البندقية في 24 يوليو/تموز، غادرت الثلاثاء ميناء مارغيرا متجهة إلى ميناء جويا تاورو، جنوبي إيطاليا، حيث يُتوقع وصولها اليوم الخميس. وتعود بيانات الجهة المرسلة للشحنة إلى شركة Union Technology Corporation (UTC) الأميركية، المتخصصة في تصنيع مكونات إلكترونية حساسة للدفاع والصناعات الجوفضائية الإسرائيلية. وتنتج الشركة، على وجه الخصوص، مكثفات خزفية متعددة الطبقات عالية الاعتمادية (MLCC)، ومكونات إلكترونية تُستخدم في أنظمة الأفيونيات الجوفضائية، وتوجيه الصواريخ والتحكم بها، والذخائر، وأنظمة التفجير، إضافة إلى معدات الاتصالات والرادارات وأنظمة التصويب والحواسيب الباليستية وأنظمة القيادة والسيطرة. وتخضع هذه المكونات، باعتبارها منتجات ذات استخدام مزدوج، للتشريعات الدولية والوطنية الخاصة بالتصدير، إذ يتطلب تصدير بعض الأنواع ذات المواصفات الحساسة خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على تراخيص خاصة.

وكانت شبكة NHG قد سلطت الضوء سابقاً على الدور المحوري لميناء مارغيرا في نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل، وحددت ثلاثة مسارات رئيسية للنقل البحري. من جانبها، أثارت حركة BDS Italia احتمال تجاوز السفينة MSC Nita إجراءات الرقابة التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للمعدات الحربية والمعدات ذات الاستخدام المزدوج (UAMA)، وهي الجهة الإيطالية المسؤولة عن تنظيم عبور وتصدير المواد العسكرية. ويشار إلى أن الوجهة النهائية للشحنة هي مؤسسة الصناعات العسكرية الإسرائيلية IMI Systems، التي استحوذت عليها مجموعة "إلبيت"، المورد الرئيسي للمعدات البرية والمسيّرات للجيش الإسرائيلي، ما يعزز الشكوك حول الهدف العسكري للمعدات المنقولة.

وكانت المجموعة الإسرائيلية ذاتها قد استقبلت في مارس/آذار الماضي شحنات أخرى قادمة من ميناءي جويا تاورو وكالياري، قبل أن تخضع تلك الحاويات للتفتيش من قبل الجمارك الإيطالية وقوات حرس المالية، بعد بلاغات تقدمت بها BDS Italia. وأدت تحركات برلمانية إيطالية، مدعومة باحتجاجات ميدانية في الموانئ، إلى تأكيد الطابع العسكري للمواد الموجودة في 27 حاوية جرى توقيفها سابقاً، ما سلط الضوء على غياب الرقابة الكافية على شحنات الأسلحة العابرة للأراضي الإيطالية، واحتمال مخالفة أحكام القانون الإيطالي رقم 185 لعام 1990، المنظم لتصدير واستيراد المعدات الحربية في الأراضي الإيطالية.

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وذكر ناشطو BDS Italia في بيان أنه "أمر لا يُصدق أنه لم يصدر أي تصريح أو معلومة من أي مؤسسة محلية أو وطنية حول محتوى ووجهة الشحنات التي جرى تفتيشها في جويا تاورو، وذلك بعد أربعة أشهر ونصف الشهر من وقائع التوقيف الأولى"، وطالبوا بـ"أقصى درجات الوضوح والشفافية حول حركة الأسلحة التي تغذي الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، وإجراء عمليات تفتيش منهجية، ومصادرة أي شحنات عسكرية تغادر أو تمر عبر الموانئ الإيطالية"، محذرين من "وجود احتمال قائم وواضح بأن يسهم تفريغ أو إعادة شحن هذه المعدات في ارتكاب عمليات إبادة جماعية، انتهاكاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقرارات محكمة العدل الدولية الملزمة للجميع". كما طالبت الحركة السلطات المختصة بإجراء عمليات التفتيش والتحقق من طبيعة الشحنة والتراخيص الصادرة عن هيئة UAMA.

من جهته، قال رئيس مرصد الأسلحة في الموانئ الأوروبية والمتوسطية Weapon Watch كارلو تومبولا، لصحيفة "إل مانيفيستو" الشيوعية الإيطالية، الثلاثاء الماضي، إن "إسرائيل تنجح في أن تكون نشطة إلى أقصى درجة في اللوجستيات العسكرية بفضل ما تملكه من أساطيل"، موضحاً أن تحركات التنديد القوية من قبل القاعدة الشعبية لا يقابلها تحرك واضح من قبل الحكومات، وشدد على أن "القانون رقم 185 صدر على وجه الخصوص لكي تتوافر الشفافية حول تجارة الأسلحة. ومن أجل ذلك، سوف نواصل مراقبتنا وتنديدنا". وفي حديث آخر لـ"العربي الجديد"، ذكر تومبولا أنه "أحياناً ما نرى فقط إحدى الحاويات، وكأنها قطرة في بحر، متجهة إلى إسرائيل وهي ممتلئة بأسلحة، من بين آلاف الحاويات التي ينتهي بها المطاف في حيفا وأشدود أو مطار بن غوريون في تل أبيب". وتابع: "ونرى في أحيان أخرى أيضاً السفينة أو الطائرة التي تنفذ عملية النقل، وفي حالات نادرة نرى الشركة التي تشحن أسلحة أو مكونات أو ذخائر إلى إسرائيل".

وأشار إلى أن "ثمة 17 ألف حاوية نمطية (TEU) تغادر ميناء جنوة سنوياً متجهة إلى إسرائيل. وصحيح أن جنوة يعد أهم الموانئ الإيطالية، إلا أننا نعلم أن ثمة عشرة موانئ إيطالية أخرى على الأقل مرت عبرها أسلحة ومكونات إلى إسرائيل، شأنها في ذلك شأن الموانئ والمطارات الأوروبية الرئيسية". وختم الناشط الإيطالي بقوله: "لولا وجود هذا النهر المتدفق من الإمدادات، وكلها تقريباً بالنسبة إلى إسرائيل عسكرية، لما لقي عشرات الآلاف من الفلسطينيين حتفهم. أملنا يكمن في إمكانية وقف، أو على الأقل تحجيم هذا النهر المميت".